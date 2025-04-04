https://ria.ru/20250404/vengriya-2009236490.html

Историк рассказал об освобождении Венгрии от фашистов

Историк рассказал об освобождении Венгрии от фашистов - РИА Новости, 04.04.2025

Историк рассказал об освобождении Венгрии от фашистов

Немцы не удержали позиции на Балатоне, и Венгрия была полностью освобождена. Фашистская Германия утратила нефтяные источники для обеспечения своей армии и... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T02:45:00+03:00

2025-04-04T02:45:00+03:00

2025-04-04T02:45:00+03:00

венгрия

германия

австрия

российское военно-историческое общество (рвио)

общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Немцы не удержали позиции на Балатоне, и Венгрия была полностью освобождена. Фашистская Германия утратила нефтяные источники для обеспечения своей армии и дивизий сателлита, в результате освобождения венгерских земель немцы потеряли более 500 танков, до 40 тысяч личного состава, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Окончательное освобождение Венгрии от фашистов завершилось 80 лет назад, 4 апреля 1945 года. "Не секрет, что Гитлер цепко держался за Западную Венгрию и восток Австрию, поскольку там были последние нефтяные источники, которые кормили германскую армию на Западе Венгрии. 6 марта гитлеровцы организовали последний контрудар - контрнаступление на Восточном и Советско-германском фронте, когда в бой пошли 6-я танковая армия СС, другие элитные немецкие части в районе озера Балатон", - сказал Мягков. Венгрия была членом фашистского блока, и венгерские армия участвовала в войне против Советского Союза на стороне Гитлеровской Германии. "Венгерские войска были и на Украине, и под Сталинградом, и под Воронежем. Потом они отступали, неся огромные потери под ударами Красной Армии с конца 1942 года. И наши войска вступили на территорию Венгрии и начали ее освобождать", - отметил историк. По его словам, к концу октября 1944 года примерно одна треть Венгрии была освобождена в ходе Дебреценской наступательной операции, когда Будапештская группировка врага была полностью уничтожена, а некоторые части взяты в плен, открывался путь на всю Венгрию. "Зная о немецких намерениях прорваться к Дунаю и вновь захватить Будапешт, советское командование достаточно быстро распорядилось создать глубоко эшелонированную оборону из трех полос, глубина каждой достигала 30 километров. И она была именно противотанковая, зная направление вражеских ударов", - подчеркнул Мягков. Немцы не смогли развить серьезное наступление, сумев пройти где-то 12, где-то 15 километров. "Можно сказать, дальше они просто выдохлись и понесли огромные потери. В Балатонской операции немцы потеряли только в танках 500 единиц техники и до 40 тысяч личного состава. Мы буквально выбили их танки и уничтожили большую часть ударных группировок фашистских войск. Поэтому 15 марта они вынуждены были приостановить свое наступление. И мы сходу развернулись после отражения немецкого удара. И пошла наша Венская стратегическая наступательная операция", - отметил собеседник. Бои в конце марта 1945 года стали завершающими в Венгрии. "Советские войска окружили целых четыре немецких дивизии в районе города Товарош. Враг пытался удержаться на венгерско-австрийской границе, но у него ничего не вышло. И территория Венгрии от фашистов была очищена", - заключил Мягков.

https://ria.ru/20241029/vengriya-1980617731.html

https://ria.ru/20250213/voyna-1998980238.html

https://ria.ru/20250213/vov-1996342579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, германия, австрия, российское военно-историческое общество (рвио), общество