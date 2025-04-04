https://ria.ru/20250404/vengrija-2009384085.html
Венгрия выступила против скрытой поддержки Украины
Венгрия выступила против скрытой поддержки Украины - РИА Новости, 04.04.2025
Венгрия выступила против скрытой поддержки Украины
Перевооружение Европы, требующее огромных затрат, не должно превратиться в скрытую поддержку Украины и ее армии, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:56:00+03:00
2025-04-04T16:56:00+03:00
2025-04-04T16:56:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Перевооружение Европы, требующее огромных затрат, не должно превратиться в скрытую поддержку Украины и ее армии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто венгерским журналистам по окончании второго дня заседания совета глав МИД стран НАТО. Трансляцию вел телеканал М1."Мы не принимаем позицию, согласно которой защита Европы будет означать защиту Украины. Повышение обороноспособности ЕС означает увеличение обороноспособности ЕС, а не инвестирование в обороноспособность страны, не входящей в НАТО или не входящей в ЕС... Стратегия укрепления европейской обороны не должна означать скрытое увеличение поставок оружия Украине и ее финансовой поддержки, главным образом потому что это затянет войну", - сказал Сийярто.Глава венгерского МИД также назвал ложью утверждения о том, что Украина якобы "защищает Европу", потому что "ни на одну страну ЕС и ни на одну страну НАТО никто не нападал". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену. В феврале Сийярто говорил, что в Евросоюзе хотят выделить еще от 20 до 40 миллиардов евро и "невообразимое" количество оружия Украине, Венгрия всегда проголосует против этих мер, поскольку они препятствуют переговорам России и США.
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009380123.html
https://ria.ru/20250404/nato-2009334318.html
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в мире, украина, европа, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, нато
В мире, Украина, Европа, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО
Венгрия выступила против скрытой поддержки Украины
Сийярто: перевооружение Европы не должно стать скрытой поддержкой Украины