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Венгрия выступила против скрытой поддержки Украины - РИА Новости, 04.04.2025
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16:56 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/vengrija-2009384085.html
Венгрия выступила против скрытой поддержки Украины
Венгрия выступила против скрытой поддержки Украины - РИА Новости, 04.04.2025
Венгрия выступила против скрытой поддержки Украины
Перевооружение Европы, требующее огромных затрат, не должно превратиться в скрытую поддержку Украины и ее армии, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:56:00+03:00
2025-04-04T16:56:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Перевооружение Европы, требующее огромных затрат, не должно превратиться в скрытую поддержку Украины и ее армии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто венгерским журналистам по окончании второго дня заседания совета глав МИД стран НАТО. Трансляцию вел телеканал М1.&quot;Мы не принимаем позицию, согласно которой защита Европы будет означать защиту Украины. Повышение обороноспособности ЕС означает увеличение обороноспособности ЕС, а не инвестирование в обороноспособность страны, не входящей в НАТО или не входящей в ЕС... Стратегия укрепления европейской обороны не должна означать скрытое увеличение поставок оружия Украине и ее финансовой поддержки, главным образом потому что это затянет войну&quot;, - сказал Сийярто.Глава венгерского МИД также назвал ложью утверждения о том, что Украина якобы "защищает Европу", потому что "ни на одну страну ЕС и ни на одну страну НАТО никто не нападал". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену. В феврале Сийярто говорил, что в Евросоюзе хотят выделить еще от 20 до 40 миллиардов евро и "невообразимое" количество оружия Украине, Венгрия всегда проголосует против этих мер, поскольку они препятствуют переговорам России и США.
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009380123.html
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в мире, украина, европа, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, нато
В мире, Украина, Европа, Венгрия, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО
Венгрия выступила против скрытой поддержки Украины

Сийярто: перевооружение Европы не должно стать скрытой поддержкой Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Перевооружение Европы, требующее огромных затрат, не должно превратиться в скрытую поддержку Украины и ее армии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто венгерским журналистам по окончании второго дня заседания совета глав МИД стран НАТО. Трансляцию вел телеканал М1.
«

"Мы не принимаем позицию, согласно которой защита Европы будет означать защиту Украины. Повышение обороноспособности ЕС означает увеличение обороноспособности ЕС, а не инвестирование в обороноспособность страны, не входящей в НАТО или не входящей в ЕС... Стратегия укрепления европейской обороны не должна означать скрытое увеличение поставок оружия Украине и ее финансовой поддержки, главным образом потому что это затянет войну", - сказал Сийярто.

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Глава венгерского МИД также назвал ложью утверждения о том, что Украина якобы "защищает Европу", потому что "ни на одну страну ЕС и ни на одну страну НАТО никто не нападал".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
В феврале Сийярто говорил, что в Евросоюзе хотят выделить еще от 20 до 40 миллиардов евро и "невообразимое" количество оружия Украине, Венгрия всегда проголосует против этих мер, поскольку они препятствуют переговорам России и США.
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