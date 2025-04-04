https://ria.ru/20250404/vengrija-2009303350.html

Орбан рассказал, почему Венгрия заинтересована в урегулировании на Украине

Орбан рассказал, почему Венгрия заинтересована в урегулировании на Украине - РИА Новости, 04.04.2025

Орбан рассказал, почему Венгрия заинтересована в урегулировании на Украине

Венгрия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине, в том числе потому, что закарпатских венгров мобилизуют в украинскую армию, которая терпит... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:49:00+03:00

2025-04-04T12:49:00+03:00

2025-04-04T12:49:00+03:00

в мире

венгрия

украина

сша

виктор орбан

дональд трамп

петер сийярто

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Венгрия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине, в том числе потому, что закарпатских венгров мобилизуют в украинскую армию, которая терпит поражение, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. "Происходят страшные разрушения, которые теперь не так опасны для нас, как раньше, но все еще происходит здесь, по соседству, в стране, где тоже живут венгры, и венгров призывают в армию, причем армию, которая терпит поражение. Итак, у Венгрии есть тысяча и одна причина, почему нужен мир, почему вместо военного плана мы должны строить и придумывать большие европейские экономические мирные планы", - сказал Орбан.По его словам, европейские лидеры, напротив, планируют "тратить деньги в долгосрочной перспективе на финансирование Украины, на содержание украинской армии и вообще на подготовку к большой войне". Венгрия поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и надеется, что они увенчаются успехом, подчеркнул Орбан. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006727182.html

https://ria.ru/20250331/siyayrto-2008310109.html

венгрия

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в мире, венгрия, украина, сша, виктор орбан, дональд трамп, петер сийярто, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)