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Орбан рассказал, почему Венгрия заинтересована в урегулировании на Украине - РИА Новости, 04.04.2025
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12:49 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/vengrija-2009303350.html
Орбан рассказал, почему Венгрия заинтересована в урегулировании на Украине
Орбан рассказал, почему Венгрия заинтересована в урегулировании на Украине - РИА Новости, 04.04.2025
Орбан рассказал, почему Венгрия заинтересована в урегулировании на Украине
Венгрия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине, в том числе потому, что закарпатских венгров мобилизуют в украинскую армию, которая терпит... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T12:49:00+03:00
2025-04-04T12:49:00+03:00
в мире
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сша
виктор орбан
дональд трамп
петер сийярто
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Венгрия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине, в том числе потому, что закарпатских венгров мобилизуют в украинскую армию, которая терпит поражение, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. &quot;Происходят страшные разрушения, которые теперь не так опасны для нас, как раньше, но все еще происходит здесь, по соседству, в стране, где тоже живут венгры, и венгров призывают в армию, причем армию, которая терпит поражение. Итак, у Венгрии есть тысяча и одна причина, почему нужен мир, почему вместо военного плана мы должны строить и придумывать большие европейские экономические мирные планы&quot;, - сказал Орбан.По его словам, европейские лидеры, напротив, планируют "тратить деньги в долгосрочной перспективе на финансирование Украины, на содержание украинской армии и вообще на подготовку к большой войне". Венгрия поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и надеется, что они увенчаются успехом, подчеркнул Орбан. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006727182.html
https://ria.ru/20250331/siyayrto-2008310109.html
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в мире, венгрия, украина, сша, виктор орбан, дональд трамп, петер сийярто, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Венгрия, Украина, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Орбан рассказал, почему Венгрия заинтересована в урегулировании на Украине

Орбан: Закарпатских венгров мобилизуют в терпящую поражение украинскую армию

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Венгрия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине, в том числе потому, что закарпатских венгров мобилизуют в украинскую армию, которая терпит поражение, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«

"Происходят страшные разрушения, которые теперь не так опасны для нас, как раньше, но все еще происходит здесь, по соседству, в стране, где тоже живут венгры, и венгров призывают в армию, причем армию, которая терпит поражение. Итак, у Венгрии есть тысяча и одна причина, почему нужен мир, почему вместо военного плана мы должны строить и придумывать большие европейские экономические мирные планы", - сказал Орбан.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Венгрия жестко высказалась о перспективах Украины
23 марта, 00:36
По его словам, европейские лидеры, напротив, планируют "тратить деньги в долгосрочной перспективе на финансирование Украины, на содержание украинской армии и вообще на подготовку к большой войне".
Венгрия поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и надеется, что они увенчаются успехом, подчеркнул Орбан.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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В миреВенгрияУкраинаСШАВиктор ОрбанДональд ТрампПетер СийяртоТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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