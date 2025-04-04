Орбан рассказал, почему Венгрия заинтересована в урегулировании на Украине
Орбан: Закарпатских венгров мобилизуют в терпящую поражение украинскую армию
© Sputnik / Виктор Толочко
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. Венгрия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине, в том числе потому, что закарпатских венгров мобилизуют в украинскую армию, которая терпит поражение, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
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"Происходят страшные разрушения, которые теперь не так опасны для нас, как раньше, но все еще происходит здесь, по соседству, в стране, где тоже живут венгры, и венгров призывают в армию, причем армию, которая терпит поражение. Итак, у Венгрии есть тысяча и одна причина, почему нужен мир, почему вместо военного плана мы должны строить и придумывать большие европейские экономические мирные планы", - сказал Орбан.
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По его словам, европейские лидеры, напротив, планируют "тратить деньги в долгосрочной перспективе на финансирование Украины, на содержание украинской армии и вообще на подготовку к большой войне".
Венгрия поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта и надеется, что они увенчаются успехом, подчеркнул Орбан.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.