https://ria.ru/20250404/veb-2009264636.html

Спрос инвесторов на облигации ВЭБа с привязкой к RUONIA достиг 100 млрд руб

Спрос инвесторов на облигации ВЭБа с привязкой к RUONIA достиг 100 млрд руб - РИА Новости, 04.04.2025

Спрос инвесторов на облигации ВЭБа с привязкой к RUONIA достиг 100 млрд руб

Общий спрос инвесторов на облигации ВЭБ.РФ с привязкой к RUONIA в ходе формирования книги заявок достиг почти 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T09:59:00+03:00

2025-04-04T09:59:00+03:00

2025-04-04T09:59:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Общий спрос инвесторов на облигации ВЭБ.РФ с привязкой к RUONIA в ходе формирования книги заявок достиг почти 100 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба госкорпорации. 3 апреля "ВЭБ.РФ" успешно закрыл книгу заявок по выпуску биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-50 c плавающей ставкой, привязанной к приросту индекса RUONIA, со сроком до погашения два года и квартальными купонными выплатами. Оферта не предусмотрена. "Книга заявок по выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере прироста индекса RUONIA, увеличенного на 270 б.п., и объемом размещения не более 30 миллиардов рублей. Общий спрос инвесторов в ходе формирования книги заявок достиг почти 100 миллиардов рублей, что позволило ВЭБ.РФ принять решение о снижении спреда до 230 б.п и увеличении объема выпуска до 50 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. В состав инвесторов вошли государственные и частные банки, управляющие, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы. Институциональные инвесторы высоко оценили выпуск дебютных облигаций с плавающей процентной ставкой, привязанной к индексу RUONIA. По их мнению, использование этого индикатора обеспечивает эмитентам и инвесторам ряд значительных преимуществ. Срочная версия RUONIA отражает фактическую стоимость заемных средств на рынке за прошедший процентный период, что способствует сглаживанию доходности и снижению волатильности облигаций. Размещение облигаций, привязанных к срочной версии RUONIA, рассматривается как инновационное и перспективное решение, способствующее развитию финансового рынка и предоставляющее и инвесторам, и эмитенту более эффективный инструмент для достижения их финансовых целей. "ВЭБ.РФ в очередной раз выступил первопроходцем при выпуске новых инструментов на российском рынке корпоративных облигаций. Вслед за министерством финансов РФ мы представили облигации с привязкой к индексу RUONIA, став первым среди корпоративных эмитентов, реализовавшим данную инновацию", - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский. Он добавил, что в процессе сбора заявок был получен позитивный отклик со стороны инвесторов, оценивших преимущества структуры выпуска, учитывающей капитализацию ставки RUONIA. Заявленный уровень спроса позволил снизить ориентир по спреду и увеличить первоначально маркетируемый объем выпуска. "Проведенное размещение показало сохранение интереса инвесторов к среднесрочным облигациям с данным индикатором денежного рынка в качестве базиса, несмотря на снизившиеся ожидания дальнейшего повышения процентных ставок", – подчеркнул заместитель председателя ВЭБ.РФ. Расчеты по сделке будут проведены 8 апреля.

https://ria.ru/20250327/investory-2007685439.html

https://ria.ru/20250312/obem--2004509548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60