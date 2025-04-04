https://ria.ru/20250404/vdv-2009243468.html

ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и склад ВСУ в курском приграничье

ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и склад ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 04.04.2025

ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и склад ВСУ в курском приграничье

Артиллеристы-десантники нанесли удары по ВСУ в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 04.04.2025

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специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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КУРСК, 4 апр — РИА Новости. Артиллеристы-десантники нанесли удары по ВСУ в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны."Расчеты гаубиц артиллерийского подразделения ВДВ уничтожили наблюдательные пункты и полевой склад боеприпасов ВСУ в приграничном районе Курской области", — рассказали в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, удары пришлись на огневые позиции артиллерии противника, оборонительные сооружения, орудия и склады с боеприпасами.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.По последней информации Минобороны, за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 71 750 военнослужащих и 403 танка.

https://ria.ru/20250402/svo-2008652542.html

https://ria.ru/20250403/svo-2008886058.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, украина