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ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и склад ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 04.04.2025 (обновлено: 09:48 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/vdv-2009243468.html
ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и склад ВСУ в курском приграничье
ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и склад ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 04.04.2025
ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и склад ВСУ в курском приграничье
Артиллеристы-десантники нанесли удары по ВСУ в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T05:04:00+03:00
2025-04-04T09:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
украина
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КУРСК, 4 апр — РИА Новости. Артиллеристы-десантники нанесли удары по ВСУ в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны."Расчеты гаубиц артиллерийского подразделения ВДВ уничтожили наблюдательные пункты и полевой склад боеприпасов ВСУ в приграничном районе Курской области", — рассказали в ведомстве.Как уточнили в Минобороны, удары пришлись на огневые позиции артиллерии противника, оборонительные сооружения, орудия и склады с боеприпасами.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.По последней информации Минобороны, за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 71 750 военнослужащих и 403 танка.
https://ria.ru/20250402/svo-2008652542.html
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курская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Украина
ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и склад ВСУ в курском приграничье

ВДВ уничтожили наблюдательный пункт и склад боеприпасов ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота артиллерии
Работа артиллерии - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа артиллерии. Архивное фото
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КУРСК, 4 апр — РИА Новости. Артиллеристы-десантники нанесли удары по ВСУ в Курской области, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчеты гаубиц артиллерийского подразделения ВДВ уничтожили наблюдательные пункты и полевой склад боеприпасов ВСУ в приграничном районе Курской области", — рассказали в ведомстве.
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Как уточнили в Минобороны, удары пришлись на огневые позиции артиллерии противника, оборонительные сооружения, орудия и склады с боеприпасами.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.
По последней информации Минобороны, за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 71 750 военнослужащих и 403 танка.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссияУкраина
 
 
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