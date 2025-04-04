https://ria.ru/20250404/utechka-2009263342.html

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на заводе "Фосагро"

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на заводе "Фосагро" - РИА Новости, 04.04.2025

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на заводе "Фосагро"

Двое пострадавших при утечке аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Саратовской области находятся в состоянии средней тяжести,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T09:48:00+03:00

2025-04-04T09:48:00+03:00

2025-04-04T10:20:00+03:00

происшествия

фосагро

саратовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg

САРАТОВ, 4 апр - РИА Новости. Двое пострадавших при утечке аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Саратовской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.Ранее СУСК по региону сообщило, что следователи начали проверку по факту нарушения требований охраны труда на предприятии в Балаково, где, по предварительным данным, в четверг при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники, которым оказывается медицинская помощь. В Балаковском филиале АО "Апатит" ранее сообщили РИА Новости, что около 22.00 (21.00 мск) четверга на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена, пострадали три человека, двое из которых остаются под наблюдением врачей. По данным МЧС, инцидент произошел в цеху фосфорных удобрений."Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20250404/mchs-2009227206.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, фосагро, саратовская область