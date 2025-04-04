https://ria.ru/20250404/utechka-2009263342.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на заводе "Фосагро"
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на заводе "Фосагро" - РИА Новости, 04.04.2025
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на заводе "Фосагро"
Двое пострадавших при утечке аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Саратовской области находятся в состоянии средней тяжести,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T09:48:00+03:00
2025-04-04T09:48:00+03:00
2025-04-04T10:20:00+03:00
происшествия
фосагро
саратовская область
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САРАТОВ, 4 апр - РИА Новости. Двое пострадавших при утечке аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Саратовской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.Ранее СУСК по региону сообщило, что следователи начали проверку по факту нарушения требований охраны труда на предприятии в Балаково, где, по предварительным данным, в четверг при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники, которым оказывается медицинская помощь. В Балаковском филиале АО "Апатит" ранее сообщили РИА Новости, что около 22.00 (21.00 мск) четверга на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена, пострадали три человека, двое из которых остаются под наблюдением врачей. По данным МЧС, инцидент произошел в цеху фосфорных удобрений."Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250404/mchs-2009227206.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, фосагро, саратовская область
Происшествия, ФосАгро, Саратовская область
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на заводе "Фосагро"
Пострадавшие при ЧП на заводе "Фосагро" находятся в состоянии средней тяжести