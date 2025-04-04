Рейтинг@Mail.ru
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на заводе "Фосагро" - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 04.04.2025 (обновлено: 10:20 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/utechka-2009263342.html
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на заводе "Фосагро"
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на заводе "Фосагро" - РИА Новости, 04.04.2025
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на заводе "Фосагро"
Двое пострадавших при утечке аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Саратовской области находятся в состоянии средней тяжести,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T09:48:00+03:00
2025-04-04T10:20:00+03:00
происшествия
фосагро
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
САРАТОВ, 4 апр - РИА Новости. Двое пострадавших при утечке аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Саратовской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.Ранее СУСК по региону сообщило, что следователи начали проверку по факту нарушения требований охраны труда на предприятии в Балаково, где, по предварительным данным, в четверг при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники, которым оказывается медицинская помощь. В Балаковском филиале АО "Апатит" ранее сообщили РИА Новости, что около 22.00 (21.00 мск) четверга на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена, пострадали три человека, двое из которых остаются под наблюдением врачей. По данным МЧС, инцидент произошел в цеху фосфорных удобрений."Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250404/mchs-2009227206.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, фосагро, саратовская область
Происшествия, ФосАгро, Саратовская область
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на заводе "Фосагро"

Пострадавшие при ЧП на заводе "Фосагро" находятся в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 4 апр - РИА Новости. Двое пострадавших при утечке аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро") в Саратовской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
Ранее СУСК по региону сообщило, что следователи начали проверку по факту нарушения требований охраны труда на предприятии в Балаково, где, по предварительным данным, в четверг при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники, которым оказывается медицинская помощь. В Балаковском филиале АО "Апатит" ранее сообщили РИА Новости, что около 22.00 (21.00 мск) четверга на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена, пострадали три человека, двое из которых остаются под наблюдением врачей. По данным МЧС, инцидент произошел в цеху фосфорных удобрений.
"Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
МЧС назвало причину утечки аммиака в Балаково
00:40
 
ПроисшествияФосАгроСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала