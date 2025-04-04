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В Липецкой области сработала ПВО - РИА Новости, 04.04.2025
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01:10 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/uroven-2009229458.html
В Липецкой области сработала ПВО
В Липецкой области сработала ПВО - РИА Новости, 04.04.2025
В Липецкой области сработала ПВО
На территории Липецкой области сработала ПВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:10:00+03:00
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липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На территории Липецкой области сработала ПВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Внимание! Идет работа ПВО и средств подавления", — написал он.Ранее вечером в четверг на территории региона ввели красный уровень опасности.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области сработала ПВО

Артамонов сообщил о работе ПВО и средств подавления в Липецкой области

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На территории Липецкой области сработала ПВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
"Внимание! Идет работа ПВО и средств подавления", — написал он.
Ранее вечером в четверг на территории региона ввели красный уровень опасности.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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