https://ria.ru/20250404/uroven-2009229458.html

В Липецкой области сработала ПВО

В Липецкой области сработала ПВО - РИА Новости, 04.04.2025

В Липецкой области сработала ПВО

На территории Липецкой области сработала ПВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:10:00+03:00

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2025-04-04T01:10:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На территории Липецкой области сработала ПВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Внимание! Идет работа ПВО и средств подавления", — написал он.Ранее вечером в четверг на территории региона ввели красный уровень опасности.

https://ria.ru/20241026/lipetsk-1980260508.html

липецкая область

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2025

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липецкая область, игорь артамонов