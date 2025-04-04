https://ria.ru/20250404/uroven-2009229458.html
В Липецкой области сработала ПВО
В Липецкой области сработала ПВО - РИА Новости, 04.04.2025
В Липецкой области сработала ПВО
На территории Липецкой области сработала ПВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:10:00+03:00
2025-04-04T01:10:00+03:00
2025-04-04T01:10:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. На территории Липецкой области сработала ПВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале."Внимание! Идет работа ПВО и средств подавления", — написал он.Ранее вечером в четверг на территории региона ввели красный уровень опасности.
https://ria.ru/20241026/lipetsk-1980260508.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области сработала ПВО
Артамонов сообщил о работе ПВО и средств подавления в Липецкой области