https://ria.ru/20250404/ural-2009290326.html
Фигурантам дела о пытках девушек на автомойке на Урале продлили арест
Фигурантам дела о пытках девушек на автомойке на Урале продлили арест - РИА Новости, 04.04.2025
Фигурантам дела о пытках девушек на автомойке на Урале продлили арест
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 4 июля арест троим фигурантам дела о пытках девушек на автомойке в Каменске-Уральском, сообщила объединенная... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:42:00+03:00
2025-04-04T11:42:00+03:00
2025-04-04T11:56:00+03:00
происшествия
екатеринбург
каменск-уральский
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001222409_0:28:665:402_1920x0_80_0_0_bae2c160c233ad533a7f1549ccf59438.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 4 июля арест троим фигурантам дела о пытках девушек на автомойке в Каменске-Уральском, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. "Рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока содержания под стражей в отношении несовершеннолетнего 2008 года рождения… Суд продлил несовершеннолетнему срок содержания под стражей до 4 июля включительно", - говорится в сообщении. Отмечается, что подросток обвиняется в понуждении к действиям сексуального характера группой лиц, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего и в отношении двух или более лиц, а также в хулиганстве с применением оружия. Как добавили в суде, аресты также продлены еще двум обвиняемым по аналогичным статьям, один из них – несовершеннолетний.
https://ria.ru/20250320/ural-2006124732.html
екатеринбург
каменск-уральский
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001222409_46:0:618:429_1920x0_80_0_0_65ed7c404694411eaafdc728ae3e984d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, каменск-уральский, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Свердловская область
Фигурантам дела о пытках девушек на автомойке на Урале продлили арест
Троим фигурантам дела о пытках девушек на автомойке на Урале продлили арест
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 4 июля арест троим фигурантам дела о пытках девушек на автомойке в Каменске-Уральском, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
"Рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока содержания под стражей в отношении несовершеннолетнего 2008 года рождения… Суд продлил несовершеннолетнему срок содержания под стражей до 4 июля включительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подросток обвиняется в понуждении к действиям сексуального характера группой лиц, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего и в отношении двух или более лиц, а также в хулиганстве с применением оружия.
Как добавили в суде, аресты также продлены еще двум обвиняемым по аналогичным статьям, один из них – несовершеннолетний.