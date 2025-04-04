https://ria.ru/20250404/ural-2009290326.html

Фигурантам дела о пытках девушек на автомойке на Урале продлили арест

Фигурантам дела о пытках девушек на автомойке на Урале продлили арест - РИА Новости, 04.04.2025

Фигурантам дела о пытках девушек на автомойке на Урале продлили арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 4 июля арест троим фигурантам дела о пытках девушек на автомойке в Каменске-Уральском, сообщила объединенная... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T11:42:00+03:00

2025-04-04T11:42:00+03:00

2025-04-04T11:56:00+03:00

происшествия

екатеринбург

каменск-уральский

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 4 июля арест троим фигурантам дела о пытках девушек на автомойке в Каменске-Уральском, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. "Рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока содержания под стражей в отношении несовершеннолетнего 2008 года рождения… Суд продлил несовершеннолетнему срок содержания под стражей до 4 июля включительно", - говорится в сообщении. Отмечается, что подросток обвиняется в понуждении к действиям сексуального характера группой лиц, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия в отношении заведомо несовершеннолетнего и в отношении двух или более лиц, а также в хулиганстве с применением оружия. Как добавили в суде, аресты также продлены еще двум обвиняемым по аналогичным статьям, один из них – несовершеннолетний.

https://ria.ru/20250320/ural-2006124732.html

екатеринбург

каменск-уральский

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, каменск-уральский, свердловская область