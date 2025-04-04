https://ria.ru/20250404/ukraina-2009450187.html
Украина хочет заключить с США соглашение о свободной торговле
Украина хочет заключить с США соглашение о свободной торговле - РИА Новости, 04.04.2025
Украина хочет заключить с США соглашение о свободной торговле
Украина много лет просила США подписать соглашение о свободной торговли со взаимным обнулением пошлин, не исключено, что Киев снова будет поднимать этот вопрос, РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:45:00+03:00
2025-04-04T22:45:00+03:00
2025-04-04T22:46:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Украина много лет просила США подписать соглашение о свободной торговли со взаимным обнулением пошлин, не исключено, что Киев снова будет поднимать этот вопрос, заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка. Накануне министр экономики Украины, первый вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что введенные США пошлины на украинский импорт ударят в основном по малым производителям, Киев надеется договориться об их пересмотре. "Украина уже много лет говорила и уговаривала США подписать соглашение о свободной торговле со взаимным обнулением. Мы импортируем намного больше американской продукции, чем экспортируем, нам нужно развивать экспорт, и мы всегда заинтересованы в том, чтобы обнулить тарифы. Если оправдается тезис, записанный в прокламации (о том, что пошлина может быть уменьшена – ред.), тогда будем выходить с таким предложением, и мы на это настроены", - сказал Качка в эфире всеукраинского телемарафона. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
https://ria.ru/20250403/rada-2009058611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, украина, киев, тарас качка, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Цены на нефть, США, Украина, Киев, Тарас Качка, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Украина хочет заключить с США соглашение о свободной торговле
Замминистра экономики Качка: Украина много лет просила США обнулить пошлины