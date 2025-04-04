https://ria.ru/20250404/ukraina-2009450187.html

Украина хочет заключить с США соглашение о свободной торговле

Украина хочет заключить с США соглашение о свободной торговле - РИА Новости, 04.04.2025

Украина хочет заключить с США соглашение о свободной торговле

Украина много лет просила США подписать соглашение о свободной торговли со взаимным обнулением пошлин, не исключено, что Киев снова будет поднимать этот вопрос, РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T22:45:00+03:00

2025-04-04T22:45:00+03:00

2025-04-04T22:46:00+03:00

экономика

цены на нефть

сша

украина

киев

тарас качка

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155221/74/1552217426_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_a6e382e9316b3a6f063c5737846aeee5.jpg

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Украина много лет просила США подписать соглашение о свободной торговли со взаимным обнулением пошлин, не исключено, что Киев снова будет поднимать этот вопрос, заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка. Накануне министр экономики Украины, первый вице-премьер Юлия Свириденко заявила, что введенные США пошлины на украинский импорт ударят в основном по малым производителям, Киев надеется договориться об их пересмотре. "Украина уже много лет говорила и уговаривала США подписать соглашение о свободной торговле со взаимным обнулением. Мы импортируем намного больше американской продукции, чем экспортируем, нам нужно развивать экспорт, и мы всегда заинтересованы в том, чтобы обнулить тарифы. Если оправдается тезис, записанный в прокламации (о том, что пошлина может быть уменьшена – ред.), тогда будем выходить с таким предложением, и мы на это настроены", - сказал Качка в эфире всеукраинского телемарафона. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250403/rada-2009058611.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, сша, украина, киев, тарас качка, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт