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В Европоле раскрыли, что произойдет с Украиной после боевых действий - РИА Новости, 04.04.2025
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17:59 04.04.2025 (обновлено: 18:17 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009407571.html
В Европоле раскрыли, что произойдет с Украиной после боевых действий
В Европоле раскрыли, что произойдет с Украиной после боевых действий - РИА Новости, 04.04.2025
В Европоле раскрыли, что произойдет с Украиной после боевых действий
Украина может стать мировым центром незаконного распространения оружия, пишет Telegraph со ссылкой на доклад Европола. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:59:00+03:00
2025-04-04T18:17:00+03:00
в мире
украина
балканский полуостров
владимир путин
россия
европол
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украина может стать мировым центром незаконного распространения оружия, пишет Telegraph со ссылкой на доклад Европола."Согласно докладу, запасы оружия, беспилотников и боеприпасов, брошенные после прекращения боевых действий, могут быть использованы организованными преступными группировками", — говорится в публикации.Европол, указали журналисты, приводит в пример возникновение крупнейшего рынка незаконного сбыта оружия на Балканском полуострове после ряда различных конфликтов в этом регионе: подобное может произойти на Украине за короткий срок после окончания боевых действий.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно. В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на черный рынок, это подтверждали и европейские чиновники.
https://ria.ru/20250404/rossiya-2009383954.html
https://ria.ru/20250404/ugroza-2009365442.html
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в мире, украина, балканский полуостров, владимир путин, россия, европол
В мире, Украина, Балканский полуостров, Владимир Путин, Россия, Европол
В Европоле раскрыли, что произойдет с Украиной после боевых действий

Telegraph: Украина может стать глобальным центром незаконной продажи оружия

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украина может стать мировым центром незаконного распространения оружия, пишет Telegraph со ссылкой на доклад Европола.
«
"Согласно докладу, запасы оружия, беспилотников и боеприпасов, брошенные после прекращения боевых действий, могут быть использованы организованными преступными группировками", — говорится в публикации.
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Европол, указали журналисты, приводит в пример возникновение крупнейшего рынка незаконного сбыта оружия на Балканском полуострове после ряда различных конфликтов в этом регионе: подобное может произойти на Украине за короткий срок после окончания боевых действий.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно. В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на черный рынок, это подтверждали и европейские чиновники.
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В миреУкраинаБалканский полуостровВладимир ПутинРоссияЕвропол
 
 
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