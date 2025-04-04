https://ria.ru/20250404/ukraina-2009407571.html

В Европоле раскрыли, что произойдет с Украиной после боевых действий

В Европоле раскрыли, что произойдет с Украиной после боевых действий - РИА Новости, 04.04.2025

В Европоле раскрыли, что произойдет с Украиной после боевых действий

Украина может стать мировым центром незаконного распространения оружия, пишет Telegraph со ссылкой на доклад Европола. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:59:00+03:00

2025-04-04T17:59:00+03:00

2025-04-04T18:17:00+03:00

в мире

украина

балканский полуостров

владимир путин

россия

европол

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украина может стать мировым центром незаконного распространения оружия, пишет Telegraph со ссылкой на доклад Европола."Согласно докладу, запасы оружия, беспилотников и боеприпасов, брошенные после прекращения боевых действий, могут быть использованы организованными преступными группировками", — говорится в публикации.Европол, указали журналисты, приводит в пример возникновение крупнейшего рынка незаконного сбыта оружия на Балканском полуострове после ряда различных конфликтов в этом регионе: подобное может произойти на Украине за короткий срок после окончания боевых действий.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно. В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на черный рынок, это подтверждали и европейские чиновники.

https://ria.ru/20250404/rossiya-2009383954.html

https://ria.ru/20250404/ugroza-2009365442.html

украина

балканский полуостров

россия

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в мире, украина, балканский полуостров, владимир путин, россия, европол