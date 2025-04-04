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В Европоле раскрыли, что произойдет с Украиной после боевых действий
В Европоле раскрыли, что произойдет с Украиной после боевых действий - РИА Новости, 04.04.2025
В Европоле раскрыли, что произойдет с Украиной после боевых действий
Украина может стать мировым центром незаконного распространения оружия, пишет Telegraph со ссылкой на доклад Европола. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:59:00+03:00
2025-04-04T17:59:00+03:00
2025-04-04T18:17:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украина может стать мировым центром незаконного распространения оружия, пишет Telegraph со ссылкой на доклад Европола."Согласно докладу, запасы оружия, беспилотников и боеприпасов, брошенные после прекращения боевых действий, могут быть использованы организованными преступными группировками", — говорится в публикации.Европол, указали журналисты, приводит в пример возникновение крупнейшего рынка незаконного сбыта оружия на Балканском полуострове после ряда различных конфликтов в этом регионе: подобное может произойти на Украине за короткий срок после окончания боевых действий.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно. В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на черный рынок, это подтверждали и европейские чиновники.
https://ria.ru/20250404/rossiya-2009383954.html
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в мире, украина, балканский полуостров, владимир путин, россия, европол
В мире, Украина, Балканский полуостров, Владимир Путин, Россия, Европол
В Европоле раскрыли, что произойдет с Украиной после боевых действий
Telegraph: Украина может стать глобальным центром незаконной продажи оружия