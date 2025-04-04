https://ria.ru/20250404/ukraina-2009382435.html

На Украине издали учебники по истории с "заслугами" Зеленского

На Украине издали учебники по истории с "заслугами" Зеленского - РИА Новости, 04.04.2025

На Украине издали учебники по истории с "заслугами" Зеленского

На Украине издали учебники по истории для 11-х классов с "заслугами" Владимира Зеленского и вопросом о членстве страны в НАТО и ЕС, сообщает издание "Страна.ua" РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:52:00+03:00

2025-04-04T16:52:00+03:00

2025-04-04T18:10:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. На Украине издали учебники по истории для 11-х классов с "заслугами" Владимира Зеленского и вопросом о членстве страны в НАТО и ЕС, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Ученикам 11-го класса в конце марта стали выдавать новые учебники по истории Украины, рекомендованные Министерством образования и науки. <…> В этих учебниках несколько глав посвящены событиям последних лет, включая президентство Зеленского", — говорится в материале.Отмечается, что последние разделы учебника обильно иллюстрируются фотографиями главы киевского режима, таких снимков насчитывается около десяти."В перечне "значительных изменений в политической жизни Украины" упоминаются санкции против трех телеканалов и бизнеса. Из положительных реформ в экономической сфере упоминается открытие рынка продажи земли и реформа инфраструктуры. Также в учебнике в позитивном ключе упоминается программа Зеленского "Большая стройка". <…> О коррупционных скандалах вокруг "Большой стройки" ничего не сказано", — подчеркивается в публикации. Кроме того, по информации издания, в одной из глав школьникам предлагается обсудить, что мешает Украине стать членом ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20250403/zelenskij-2009215353.html

https://ria.ru/20250402/prigovor-2008989672.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, евросоюз