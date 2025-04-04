https://ria.ru/20250404/ukraina-2009380123.html

Европа пытается заставить США возобновить поддержку Украины, пишут СМИ

Европа пытается заставить США возобновить поддержку Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2025

Европа пытается заставить США возобновить поддержку Украины, пишут СМИ

Европейские страны предпринимают огромные усилия для возобновления поддержки США безопасности Украины, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявления главы... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T16:42:00+03:00

2025-04-04T16:42:00+03:00

2025-04-04T16:47:00+03:00

в мире

украина

россия

турция

хакан фидан

кир стармер

эммануэль макрон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867588523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18bb94f4b3c3780a8d94f0628d60bca9.jpg

АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Европейские страны предпринимают огромные усилия для возобновления поддержки США безопасности Украины, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявления главы МИД Турции Хакана Фидана. Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. "Предпринимаются огромные усилия, чтобы привлечь американскую сторону снова принять участие в поддержке безопасности Украины", - сказал Фидан, ссылаясь на недавние переговоры между европейскими государствами", - говорится в сообщении агентства. Глава МИД Турции также добавил, что Анкара рассчитывает на то, что все стороны, включая Россию, будут соблюдать любое окончательное соглашение. Фидан повторил предложение Турции принять у себя Россию и Украину для возможных мирных переговоров, после того как в 2022 году она провела первые переговоры между сторонами в Стамбуле. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250402/medvedchuk-2008823892.html

https://ria.ru/20250326/es-2007565935.html

https://ria.ru/20250320/mirotvortsy-2006281728.html

украина

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, турция, хакан фидан, кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)