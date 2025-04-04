Европа пытается заставить США возобновить поддержку Украины, пишут СМИ
Reuters: ЕС предпринимает усилия для возобновления поддержки Украины США
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины. Архивное фото
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АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Европейские страны предпринимают огромные усилия для возобновления поддержки США безопасности Украины, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявления главы МИД Турции Хакана Фидана.
Ранее агентство Блумберг передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
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"Предпринимаются огромные усилия, чтобы привлечь американскую сторону снова принять участие в поддержке безопасности Украины", - сказал Фидан, ссылаясь на недавние переговоры между европейскими государствами", - говорится в сообщении агентства.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
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