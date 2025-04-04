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В Раду внесли скандальный законопроект об образовании, заявил Сийярто - РИА Новости, 04.04.2025
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16:38 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009378983.html
В Раду внесли скандальный законопроект об образовании, заявил Сийярто
В Раду внесли скандальный законопроект об образовании, заявил Сийярто - РИА Новости, 04.04.2025
В Раду внесли скандальный законопроект об образовании, заявил Сийярто
В парламент Украины внесен очередной скандальный законопроект об образовании, который по сути запретит закарпатским венграм общаться на родном языке за... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T16:38:00+03:00
2025-04-04T16:38:00+03:00
в мире
украина
венгрия
будапешт
петер сийярто
андрей сибига
виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. В парламент Украины внесен очередной скандальный законопроект об образовании, который по сути запретит закарпатским венграм общаться на родном языке за пределами учебного класса, дети во дворе и учителя в учительской обязаны будут говорить на украинском, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В украинский парламент внесены два новых законопроекта об образовании. Я думаю, что один из них – это скандал. В нем говорится, что использование венгерского языка будет запрещено даже в личных контактах между студентами, в частных беседах и в разговорах между учителями и преподавателями венгерской национальности. Таким образом, практически этот закон запретит использование венгерского языка вне класса. Вдумайтесь: венгерские мальчишки во дворе играют в футбол и должны говорить или кричать по-украински. Учителя в учительской смогут говорить только по-украински. Это что такое?" - сказал Сийярто венгерским журналистам. Он сообщил, что глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе двусторонней встречи на полях заседания совета глав МИД стран НАТО призвал не обращать внимания на этот законопроект, поскольку он внесен оппозицией, однако Будапешт исходит из того, что "этот законопроект в повестке дня парламента, а значит, он будет обсуждаться, а мы этого не хотели бы". По словам Сийярто, второй законопроект тоже не решает проблемы, которые беспокоят Венгрию, Будапешт настаивает на возвращении того объема прав закарпатских венгров, которым они располагали в 2015 году. Глава МИД Венгрии на встрече напомнил украинскому коллеге о существовании 11 пунктов требований Будапешта и подчеркнул, что без их выполнения "не может идти речи об открытии какой-либо главы" в переговорах о присоединении Украины к ЕС. Венгерские и украинские эксперты по образованию на следующей неделе проведут встречу, где еще раз обсудят список, сообщил он. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведет национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.
https://ria.ru/20250312/rada-2004605180.html
https://ria.ru/20250310/vsu-2004049148.html
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в мире, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, андрей сибига, виктор орбан, евросоюз, нато
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Андрей Сибига, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО
В Раду внесли скандальный законопроект об образовании, заявил Сийярто

Сийярто: в украинский парламент внесли законопроект о запрете венгерского языка

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. В парламент Украины внесен очередной скандальный законопроект об образовании, который по сути запретит закарпатским венграм общаться на родном языке за пределами учебного класса, дети во дворе и учителя в учительской обязаны будут говорить на украинском, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«
"В украинский парламент внесены два новых законопроекта об образовании. Я думаю, что один из них – это скандал. В нем говорится, что использование венгерского языка будет запрещено даже в личных контактах между студентами, в частных беседах и в разговорах между учителями и преподавателями венгерской национальности. Таким образом, практически этот закон запретит использование венгерского языка вне класса. Вдумайтесь: венгерские мальчишки во дворе играют в футбол и должны говорить или кричать по-украински. Учителя в учительской смогут говорить только по-украински. Это что такое?" - сказал Сийярто венгерским журналистам.
Зал Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Раду внесли проект о полном запрете русского языка в школах
12 марта, 19:18
Он сообщил, что глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе двусторонней встречи на полях заседания совета глав МИД стран НАТО призвал не обращать внимания на этот законопроект, поскольку он внесен оппозицией, однако Будапешт исходит из того, что "этот законопроект в повестке дня парламента, а значит, он будет обсуждаться, а мы этого не хотели бы".
По словам Сийярто, второй законопроект тоже не решает проблемы, которые беспокоят Венгрию, Будапешт настаивает на возвращении того объема прав закарпатских венгров, которым они располагали в 2015 году.
Глава МИД Венгрии на встрече напомнил украинскому коллеге о существовании 11 пунктов требований Будапешта и подчеркнул, что без их выполнения "не может идти речи об открытии какой-либо главы" в переговорах о присоединении Украины к ЕС. Венгерские и украинские эксперты по образованию на следующей неделе проведут встречу, где еще раз обсудят список, сообщил он.
Обучение мобилизованных на Украине - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Украинских мобилизованных избивают за использование русского языка
10 марта, 11:38
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведет национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
ООН внимательно следит за ситуацией с языками меньшинств на Украине
3 января, 20:35
 
В миреУкраинаВенгрияБудапештПетер СийяртоАндрей СибигаВиктор ОрбанЕвросоюзНАТО
 
 
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