В Раду внесли скандальный законопроект об образовании, заявил Сийярто
Сийярто: в украинский парламент внесли законопроект о запрете венгерского языка
© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 апр - РИА Новости. В парламент Украины внесен очередной скандальный законопроект об образовании, который по сути запретит закарпатским венграм общаться на родном языке за пределами учебного класса, дети во дворе и учителя в учительской обязаны будут говорить на украинском, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
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"В украинский парламент внесены два новых законопроекта об образовании. Я думаю, что один из них – это скандал. В нем говорится, что использование венгерского языка будет запрещено даже в личных контактах между студентами, в частных беседах и в разговорах между учителями и преподавателями венгерской национальности. Таким образом, практически этот закон запретит использование венгерского языка вне класса. Вдумайтесь: венгерские мальчишки во дворе играют в футбол и должны говорить или кричать по-украински. Учителя в учительской смогут говорить только по-украински. Это что такое?" - сказал Сийярто венгерским журналистам.
Он сообщил, что глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе двусторонней встречи на полях заседания совета глав МИД стран НАТО призвал не обращать внимания на этот законопроект, поскольку он внесен оппозицией, однако Будапешт исходит из того, что "этот законопроект в повестке дня парламента, а значит, он будет обсуждаться, а мы этого не хотели бы".
Глава МИД Венгрии на встрече напомнил украинскому коллеге о существовании 11 пунктов требований Будапешта и подчеркнул, что без их выполнения "не может идти речи об открытии какой-либо главы" в переговорах о присоединении Украины к ЕС. Венгерские и украинские эксперты по образованию на следующей неделе проведут встречу, где еще раз обсудят список, сообщил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации, Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не согласится ни на какие шаги в сторону приема Украины в Евросоюз, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье, и считает возмутительными попытки Киева и Брюсселя представить проблему как надуманную. Он также напомнил, что в Венгрии в ближайшие недели проведет национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС, а без единогласного одобрения принимать новых членов ни в ЕС, ни в НАТО нельзя.