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МИД Украины прокомментировал соглашение с США о полезных ископаемых - РИА Новости, 04.04.2025
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13:28 04.04.2025 (обновлено: 13:40 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009313238.html
МИД Украины прокомментировал соглашение с США о полезных ископаемых
МИД Украины прокомментировал соглашение с США о полезных ископаемых - РИА Новости, 04.04.2025
МИД Украины прокомментировал соглашение с США о полезных ископаемых
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых не должно противоречить конституции страны и при этом должно РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:28:00+03:00
2025-04-04T13:40:00+03:00
сша
украина
киев
андрей сибига
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
евросоюз
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых не должно противоречить конституции страны и при этом должно соответствовать принципам евроинтеграции Украины. По словам Сибиги, украинская сторона проводит внутренние государственные процедуры по соглашению о полезных ископаемых, в частности, анализирует его на соответствие конституции Украины. "Соглашение не может противоречить евроинтеграции, мы говорим это американцам", - приводит слова Сибиги украинский телеканал "Общественное". Он также отметил, что к анализу документа привлекут одну из самых известных юридических компаний, название которой он не упомянул. Ранее депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250401/mid-2008757232.html
https://ria.ru/20250222/soglashenie-2001031673.html
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сша, украина, киев, андрей сибига, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, евросоюз, в мире
США, Украина, Киев, Андрей Сибига, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Евросоюз, В мире
МИД Украины прокомментировал соглашение с США о полезных ископаемых

Глава МИД Украины Сибига: соглашение с США не должно противоречить конституции

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД Украины
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых не должно противоречить конституции страны и при этом должно соответствовать принципам евроинтеграции Украины.
По словам Сибиги, украинская сторона проводит внутренние государственные процедуры по соглашению о полезных ископаемых, в частности, анализирует его на соответствие конституции Украины.
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
МИД Украины прокомментировал соглашение с США по ископаемым
1 апреля, 19:31
«
"Соглашение не может противоречить евроинтеграции, мы говорим это американцам", - приводит слова Сибиги украинский телеканал "Общественное".
Он также отметил, что к анализу документа привлекут одну из самых известных юридических компаний, название которой он не упомянул.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, подразумевает участие Соединенных Штатов в управлении всеми украинскими полезными ископаемыми, включая нефть и газ. В нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Проект предполагает, что вклад США - это уже оказанная Киеву с 2022 года помощь.
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
США ужесточили условия соглашения с Украиной по ископаемым, пишут СМИ
22 февраля, 19:24
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Сибига перепутал Украину и США в контексте соглашения о минералах
1 апреля, 14:58
 
СШАУкраинаКиевАндрей СибигаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада УкраиныЕвросоюзВ мире
 
 
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