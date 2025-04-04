https://ria.ru/20250404/ukraina-2009247585.html
Украина держит в российском банке открытый счет для посольства
Украина держит в российском банке открытый счет для посольства - РИА Новости, 04.04.2025
Украина держит в российском банке открытый счет для посольства
Украина держит в одном из российских банков открытый счет, который раньше посольство в Москве использовало для оплаты консульского сбора, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T06:21:00+03:00
2025-04-04T06:21:00+03:00
2025-04-04T06:50:00+03:00
в мире
украина
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984949187_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4f05c0b5d0946a674d33b8bd4e71bed6.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украина держит в одном из российских банков открытый счет, который раньше посольство в Москве использовало для оплаты консульского сбора, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы и данные налоговой. На сайте уже не работающей дипмиссии постсоветской республики в Москве до сих пор указаны реквизиты банковского счета для оплаты сбора."Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют", — говорится в ответе соответствующей службы на запрос о закрытии.Функция перевода на счет посольства при этом также доступна.Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан 24 февраля 2022 года, в день начала СВО. Позднее МИД страны заявил о закрытии всех офисов консульств в России. Киев также разорвал дипотношения с Москвой.В феврале 2024 года Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве в качестве ответной меры на решение Киева в 2023 году.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
https://ria.ru/20250403/nemezida--2008925264.html
украина
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984949187_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_6cd5ada4439dffbdced9cf53068245b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, москва, россия
В мире, Украина, Москва, Россия
Украина держит в российском банке открытый счет для посольства
Украина держит в российском банке открытый счет для оплаты консульского сбора