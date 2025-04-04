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Украина держит в российском банке открытый счет для посольства - РИА Новости, 04.04.2025
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06:21 04.04.2025 (обновлено: 06:50 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/ukraina-2009247585.html
Украина держит в российском банке открытый счет для посольства
Украина держит в российском банке открытый счет для посольства - РИА Новости, 04.04.2025
Украина держит в российском банке открытый счет для посольства
Украина держит в одном из российских банков открытый счет, который раньше посольство в Москве использовало для оплаты консульского сбора, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T06:21:00+03:00
2025-04-04T06:50:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украина держит в одном из российских банков открытый счет, который раньше посольство в Москве использовало для оплаты консульского сбора, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы и данные налоговой. На сайте уже не работающей дипмиссии постсоветской республики в Москве до сих пор указаны реквизиты банковского счета для оплаты сбора."Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют", — говорится в ответе соответствующей службы на запрос о закрытии.Функция перевода на счет посольства при этом также доступна.Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан 24 февраля 2022 года, в день начала СВО. Позднее МИД страны заявил о закрытии всех офисов консульств в России. Киев также разорвал дипотношения с Москвой.В феврале 2024 года Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве в качестве ответной меры на решение Киева в 2023 году.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, украина, москва, россия
В мире, Украина, Москва, Россия
Украина держит в российском банке открытый счет для посольства

Украина держит в российском банке открытый счет для оплаты консульского сбора

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити") на рассвете
Международный деловой центр Москва-Сити (ММДЦ Москва-Сити) на рассвете - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити") на рассвете. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украина держит в одном из российских банков открытый счет, который раньше посольство в Москве использовало для оплаты консульского сбора, выяснило РИА Новости, изучив судебные документы и данные налоговой.
На сайте уже не работающей дипмиссии постсоветской республики в Москве до сих пор указаны реквизиты банковского счета для оплаты сбора.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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"Действующие приостановления операций по счетам по указанному налогоплательщику отсутствуют", — говорится в ответе соответствующей службы на запрос о закрытии.
Функция перевода на счет посольства при этом также доступна.
Посольство Украины в Москве прекратило прием граждан 24 февраля 2022 года, в день начала СВО. Позднее МИД страны заявил о закрытии всех офисов консульств в России. Киев также разорвал дипотношения с Москвой.
В феврале 2024 года Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве в качестве ответной меры на решение Киева в 2023 году.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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