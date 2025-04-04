https://ria.ru/20250404/ukraina-2009233827.html
ТЦК Украины привлекают к мобилизации уполномоченных гражданских
ТЦК Украины привлекают к мобилизации уполномоченных гражданских - РИА Новости, 04.04.2025
ТЦК Украины привлекают к мобилизации уполномоченных гражданских
Территориальные центры комплектования (военкоматы) Украины привлекают к мобилизации "уполномоченных" гражданских за взятку или "по блату", такие люди сдают... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:13:00+03:00
2025-04-04T02:13:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Территориальные центры комплектования (военкоматы) Украины привлекают к мобилизации "уполномоченных" гражданских за взятку или "по блату", такие люди сдают своих соседей и коллег, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave. "Случайных людей в их (ТЦК - ред.) рядах нет, попадают туда или за взятку, или "по блату". Обычно этот человек занимается распространением повесток в местах своего проживания или работы, по сути, подставляя своих соседей и коллег на верную смерть, тех людей, которые не собирались воевать", - сказал подпольщик. Такие люди становятся "уполномоченными" ТЦК, что позволяют сделать поправки в закон от 2024 года. Но даже с их помощью у исполнительной власти не хватает ресурсов, отметил собеседник агентства. "У ТЦК имеются так называемые "уполномоченные". Поправки в закон "О мобилизации" в 2024 году, дали право привлекать к вручению повесток гражданские лица с удостоверением и бронью от мобилизации... Спасает только то, что исполнительная власть сильно перегружена, и не хватает у них рук, чтобы всё обработать, всех найти и наказать. Чем больше "ухилесов" (уклонистов - ред.) - тем меньше их будут "наказывать", - добавил собеседник. Старые отсрочки от мобилизации утратили силу на Украине с 1 апреля, что создаёт "окно возможностей" для военкомов перевыполнять планы по мобилизации, заявил ранее глава украинского адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. Stop Grave работает с 4 апреля 2024 года, начало свою активную деятельность в Одессе. После успешных операций в городе к движению присоединились соратники из других регионов Украины.
https://ria.ru/20250402/ukraina-2008803356.html
https://ria.ru/20250324/kiev-2007074438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса, ростислав кравец
В мире, Украина, Одесса, Ростислав Кравец
ТЦК Украины привлекают к мобилизации уполномоченных гражданских
ТЦК Украины привлекают к мобилизации гражданских, сдающих соседей и коллег
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Территориальные центры комплектования (военкоматы) Украины привлекают к мобилизации "уполномоченных" гражданских за взятку или "по блату", такие люди сдают своих соседей и коллег, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.
"Случайных людей в их (ТЦК - ред.) рядах нет, попадают туда или за взятку, или "по блату". Обычно этот человек занимается распространением повесток в местах своего проживания или работы, по сути, подставляя своих соседей и коллег на верную смерть, тех людей, которые не собирались воевать", - сказал подпольщик.
Такие люди становятся "уполномоченными" ТЦК, что позволяют сделать поправки в закон от 2024 года. Но даже с их помощью у исполнительной власти не хватает ресурсов, отметил собеседник агентства.
"У ТЦК имеются так называемые "уполномоченные". Поправки в закон "О мобилизации" в 2024 году, дали право привлекать к вручению повесток гражданские лица с удостоверением и бронью от мобилизации... Спасает только то, что исполнительная власть сильно перегружена, и не хватает у них рук, чтобы всё обработать, всех найти и наказать. Чем больше "ухилесов" (уклонистов - ред.) - тем меньше их будут "наказывать", - добавил собеседник.
Старые отсрочки от мобилизации утратили силу на Украине
с 1 апреля, что создаёт "окно возможностей" для военкомов перевыполнять планы по мобилизации, заявил ранее глава украинского адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец
.
Stop Grave работает с 4 апреля 2024 года, начало свою активную деятельность в Одессе
. После успешных операций в городе к движению присоединились соратники из других регионов Украины.