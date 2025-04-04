https://ria.ru/20250404/ugroza-2009365442.html
В США рассказали о смертельной угрозе для ВСУ в зоне СВО
В США рассказали о смертельной угрозе для ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 04.04.2025
В США рассказали о смертельной угрозе для ВСУ в зоне СВО
Российский противотанковый комплекс "Корнет" показал себя как смертельная угроза для украинских танков, пишет издание 19FortyFive. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T15:57:00+03:00
2025-04-04T15:57:00+03:00
2025-04-04T15:57:00+03:00
технологии
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
птрк "корнет"
m1a2 abrams
m1 abrams
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779545_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7deabb9e288d5f983ace484edc642b32.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский противотанковый комплекс "Корнет" показал себя как смертельная угроза для украинских танков, пишет издание 19FortyFive.""Корнет", благодаря дальности полета снаряда и мощной боеголовке, оказался смертельной угрозой для танков ВСУ, даже таких высокозащищенных, как M1 Abrams западного производства", — говорится в материале.Обозреватель также предположил, что эта единица российского вооружения может быть эффективнее беспилотников в устранении бронетехники.Представитель холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" ранее сообщал РИА Новости, что ракеты ПТРК "Корнет", оснащенные неконтактным датчиком цели, уже поражали в ходе спецоперации украинские вертолеты и тяжелые беспилотники.
https://ria.ru/20250404/krym-2009356835.html
https://ria.ru/20250403/army-2009190188.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006779545_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96f298823e4b076dfc778025c4df8191.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, птрк "корнет", m1a2 abrams, m1 abrams
Технологии, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ПТРК "Корнет", M1A2 Abrams, M1 Abrams
В США рассказали о смертельной угрозе для ВСУ в зоне СВО
19FortyFive: ПТРК "Корнет" показал себя как смертельная угроза для танков ВСУ