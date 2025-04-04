https://ria.ru/20250404/ugroza-2009365442.html

В США рассказали о смертельной угрозе для ВСУ в зоне СВО

В США рассказали о смертельной угрозе для ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 04.04.2025

В США рассказали о смертельной угрозе для ВСУ в зоне СВО

Российский противотанковый комплекс "Корнет" показал себя как смертельная угроза для украинских танков, пишет издание 19FortyFive. РИА Новости, 04.04.2025

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский противотанковый комплекс "Корнет" показал себя как смертельная угроза для украинских танков, пишет издание 19FortyFive.""Корнет", благодаря дальности полета снаряда и мощной боеголовке, оказался смертельной угрозой для танков ВСУ, даже таких высокозащищенных, как M1 Abrams западного производства", — говорится в материале.Обозреватель также предположил, что эта единица российского вооружения может быть эффективнее беспилотников в устранении бронетехники.Представитель холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" ранее сообщал РИА Новости, что ракеты ПТРК "Корнет", оснащенные неконтактным датчиком цели, уже поражали в ходе спецоперации украинские вертолеты и тяжелые беспилотники.

https://ria.ru/20250404/krym-2009356835.html

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