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В США рассказали о смертельной угрозе для ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 04.04.2025
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15:57 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/ugroza-2009365442.html
В США рассказали о смертельной угрозе для ВСУ в зоне СВО
В США рассказали о смертельной угрозе для ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 04.04.2025
В США рассказали о смертельной угрозе для ВСУ в зоне СВО
Российский противотанковый комплекс "Корнет" показал себя как смертельная угроза для украинских танков, пишет издание 19FortyFive. РИА Новости, 04.04.2025
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2025-04-04T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский противотанковый комплекс "Корнет" показал себя как смертельная угроза для украинских танков, пишет издание 19FortyFive.""Корнет", благодаря дальности полета снаряда и мощной боеголовке, оказался смертельной угрозой для танков ВСУ, даже таких высокозащищенных, как M1 Abrams западного производства", — говорится в материале.Обозреватель также предположил, что эта единица российского вооружения может быть эффективнее беспилотников в устранении бронетехники.Представитель холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" ранее сообщал РИА Новости, что ракеты ПТРК "Корнет", оснащенные неконтактным датчиком цели, уже поражали в ходе спецоперации украинские вертолеты и тяжелые беспилотники.
https://ria.ru/20250404/krym-2009356835.html
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технологии, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, птрк "корнет", m1a2 abrams, m1 abrams
Технологии, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ПТРК "Корнет", M1A2 Abrams, M1 Abrams
В США рассказали о смертельной угрозе для ВСУ в зоне СВО

19FortyFive: ПТРК "Корнет" показал себя как смертельная угроза для танков ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший бронеавтомобиль и танк ВСУ M1 Arbrams в Суджанском районе Курской области
Сгоревший бронеавтомобиль и танк ВСУ M1 Arbrams в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревший бронеавтомобиль и танк ВСУ M1 Arbrams в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский противотанковый комплекс "Корнет" показал себя как смертельная угроза для украинских танков, пишет издание 19FortyFive.
«
""Корнет", благодаря дальности полета снаряда и мощной боеголовке, оказался смертельной угрозой для танков ВСУ, даже таких высокозащищенных, как M1 Abrams западного производства", — говорится в материале.
Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Обозреватель также предположил, что эта единица российского вооружения может быть эффективнее беспилотников в устранении бронетехники.
Представитель холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" ранее сообщал РИА Новости, что ракеты ПТРК "Корнет", оснащенные неконтактным датчиком цели, уже поражали в ходе спецоперации украинские вертолеты и тяжелые беспилотники.
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ТехнологииВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныПТРК "Корнет"M1A2 AbramsM1 Abrams
 
 
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