https://ria.ru/20250404/udary-2009296965.html

ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам в России

ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам в России - РИА Новости, 04.04.2025

ВСУ за сутки нанесли шесть ударов по энергообъектам в России

За минувшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:13:00+03:00

2025-04-04T12:13:00+03:00

2025-04-04T14:13:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. За минувшие сутки ВСУ шесть раз атаковали объекты российской энергетики в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщили в Минобороны."За прошедшие сутки киевским режимом совершено шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры", — говорится в релизе.Так, около полуночи украинский ударный беспилотник повредил газопровод низкого давления в селе Белая Березка Брянской области, из-за чего местные жители остались без газа. Пострадал также находящийся рядом внутренний газопровод низкого давления МУП "Жилкомсервис города Трубчевск". Кроме того, утром ВСУ дважды обстреляли энергообъект "Брянскэнерго", лишив электроэнергии жителей Климовского района.В Тамбовской области украинский ударный дрон повредил распределительный надземный стальной газопровод низкого давления. А в Липецкой области в 8:10 беспилотник атаковал объект энергоснабжения в Новониколаевке."ВСУ на протяжении уже более двух недель продолжают ежедневно в одностороннем порядке атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, не обращая никакого внимания на публично принятые Зеленским обязательства прекращения таких ударов с 18 марта", — подчеркнули в Минобороны.Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огняВосемнадцатого марта президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным соответствующую команду. Позже Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа — нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250327/ukraina-2007601392.html

https://ria.ru/20250404/tramp-2009234042.html

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность