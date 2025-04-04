https://ria.ru/20250404/ucheniya-2009245274.html
В Бенгальском заливе завершилась морская фаза российско-индийских учений
В Бенгальском заливе завершилась морская фаза российско-индийских учений - РИА Новости, 04.04.2025
В Бенгальском заливе завершилась морская фаза российско-индийских учений
Морская фаза российско-индийских учений "Индра Нэви - 2025" завершилась в Бенгальском заливе, экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Индии провели артиллерийские... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T05:35:00+03:00
2025-04-04T05:35:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Морская фаза российско-индийских учений "Индра Нэви - 2025" завершилась в Бенгальском заливе, экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Индии провели артиллерийские стрельбы, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "Корабли Военно-Морского Флота России и Военно-морских сил Индии завершили выполнение задач в акватории Бенгальского залива в рамках совместного военно-морского учения "Индра Нэви - 2025", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение трех дней моряки двух стран отрабатывали тактическое маневрирование в составе совместных строев, совершенствовали практические навыки борьбы с беспилотниками и безэкипажными катерами условного противника, а также "провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям". Кроме того, в учении были задействованы вертолеты. Российский Ка-27М осуществил посадку на индийский эсминец "Рана", а индийский экипаж вертолета "Четак" приземлился на палубу российского корвета, рассказали в пресс-службе От российской стороны в учении участвовали корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота. Индию представляли эсминец "Рана" и корвет "Кутар". Сейчас корабли вернулись в индийский порт Ченнаи для подведения итогов совместной работы в море и проведения официальной церемонии закрытия учения.
https://ria.ru/20250403/ucheniya-2009162509.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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индия, россия, ченнаи, безопасность
Индия, Россия, Ченнаи, Безопасность
В Бенгальском заливе завершилась морская фаза российско-индийских учений
Российские и индийские корабли провели стрельбы на учениях Индра Нэви
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Морская фаза российско-индийских учений "Индра Нэви - 2025" завершилась в Бенгальском заливе, экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Индии провели артиллерийские стрельбы, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"Корабли Военно-Морского Флота России
и Военно-морских сил Индии
завершили выполнение задач в акватории Бенгальского залива в рамках совместного военно-морского учения "Индра Нэви - 2025", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение трех дней моряки двух стран отрабатывали тактическое маневрирование в составе совместных строев, совершенствовали практические навыки борьбы с беспилотниками и безэкипажными катерами условного противника, а также "провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям".
Кроме того, в учении были задействованы вертолеты. Российский Ка-27М осуществил посадку на индийский эсминец "Рана", а индийский экипаж вертолета "Четак" приземлился на палубу российского корвета, рассказали в пресс-службе
От российской стороны в учении участвовали корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота. Индию представляли эсминец "Рана" и корвет "Кутар".
Сейчас корабли вернулись в индийский порт Ченнаи
для подведения итогов совместной работы в море и проведения официальной церемонии закрытия учения.