https://ria.ru/20250404/ucheniya-2009245274.html

В Бенгальском заливе завершилась морская фаза российско-индийских учений

В Бенгальском заливе завершилась морская фаза российско-индийских учений - РИА Новости, 04.04.2025

В Бенгальском заливе завершилась морская фаза российско-индийских учений

Морская фаза российско-индийских учений "Индра Нэви - 2025" завершилась в Бенгальском заливе, экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Индии провели артиллерийские... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T05:35:00+03:00

2025-04-04T05:35:00+03:00

2025-04-04T05:35:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Морская фаза российско-индийских учений "Индра Нэви - 2025" завершилась в Бенгальском заливе, экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Индии провели артиллерийские стрельбы, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "Корабли Военно-Морского Флота России и Военно-морских сил Индии завершили выполнение задач в акватории Бенгальского залива в рамках совместного военно-морского учения "Индра Нэви - 2025", - говорится в сообщении. Отмечается, что в течение трех дней моряки двух стран отрабатывали тактическое маневрирование в составе совместных строев, совершенствовали практические навыки борьбы с беспилотниками и безэкипажными катерами условного противника, а также "провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям". Кроме того, в учении были задействованы вертолеты. Российский Ка-27М осуществил посадку на индийский эсминец "Рана", а индийский экипаж вертолета "Четак" приземлился на палубу российского корвета, рассказали в пресс-службе От российской стороны в учении участвовали корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота. Индию представляли эсминец "Рана" и корвет "Кутар". Сейчас корабли вернулись в индийский порт Ченнаи для подведения итогов совместной работы в море и проведения официальной церемонии закрытия учения.

https://ria.ru/20250403/ucheniya-2009162509.html

https://ria.ru/20250224/korvet-2001194977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, россия, ченнаи, безопасность