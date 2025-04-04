https://ria.ru/20250404/ubiystvo-2009427402.html
В Ульяновской области возбудили дело после убийства девочки
В Ульяновской области возбудили дело после убийства девочки - РИА Новости, 04.04.2025
В Ульяновской области возбудили дело после убийства девочки
Следователи возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения и убийства девочки в Ульяновской области, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:23:00+03:00
2025-04-04T19:23:00+03:00
2025-04-04T19:23:00+03:00
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САМАРА, 4 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения и убийства девочки в Ульяновской области, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в дежурную часть полиции обратилась жительница села Тумкино, которая обнаружила в подвале своего дома тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента. Сейчас устанавливаются личности и местонахождение подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. "Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту совершения разбойного нападения и убийства малолетней в одном из населенных пунктов Тереньгульского района Ульяновской области (часть 3 статьи 162, пункты "в", "з" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении СУСК. Уточняется, что в доме, где обнаружили тело убитого ребенка, был нарушен порядок вещей. Сейчас проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.
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происшествия, россия, ульяновская область, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ульяновская область, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ульяновской области возбудили дело после убийства девочки
СК возбудил уголовное дело после убийства девочки в Ульяновской области