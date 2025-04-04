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В "Аптекарском огороде" распустились первые тюльпаны - РИА Новости, 04.04.2025
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11:37 04.04.2025 (обновлено: 11:47 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/tyulpan-2009289209.html
В "Аптекарском огороде" распустились первые тюльпаны
В "Аптекарском огороде" распустились первые тюльпаны - РИА Новости, 04.04.2025
В "Аптекарском огороде" распустились первые тюльпаны
Первые в Москве тюльпаны и нарциссы распустились в Ботаническое саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:37:00+03:00
2025-04-04T11:47:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Первые в Москве тюльпаны и нарциссы распустились в Ботаническое саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. "Под открытым небом распустились первые в Москве тюльпаны и нарциссы. Их можно увидеть на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Алые тюльпаны Грейга примечательны крупными цветками бокаловидной формы с заостренными лепестками. Листья имеют оригинальный окрас: на них нанесены бордовые и фиолетовые полосы. Это служит украшением растения даже после отцветания бутонов. В "Аптекарском огороде" всегда теплее, чем в других местах Москвы, поэтому все расцветает раньше", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что в 20-х числах апреля в "Аптекарском огороде" расцветут первые в Москве магнолии и сакуры, а в начале мая распустятся яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики и черемуха.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Хорошие новости, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
В "Аптекарском огороде" распустились первые тюльпаны

В "Аптекарском огороде" распустились первые тюльпаны и нарциссы

© Фото : Аптекарский огород МГУПервый тюльпан расцвел в "Аптекарском огороде"
Первый тюльпан расцвел в Аптекарском огороде - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Аптекарский огород МГУ
Первый тюльпан расцвел в "Аптекарском огороде"
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Первые в Москве тюльпаны и нарциссы распустились в Ботаническое саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада.
"Под открытым небом распустились первые в Москве тюльпаны и нарциссы. Их можно увидеть на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Алые тюльпаны Грейга примечательны крупными цветками бокаловидной формы с заостренными лепестками. Листья имеют оригинальный окрас: на них нанесены бордовые и фиолетовые полосы. Это служит украшением растения даже после отцветания бутонов. В "Аптекарском огороде" всегда теплее, чем в других местах Москвы, поэтому все расцветает раньше", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : Аптекарский огород МГУПервый нарциссы в "Аптекарском огороде"
Первый нарциссы в Аптекарском огороде - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Аптекарский огород МГУ
Первый нарциссы в "Аптекарском огороде"
Там отметили, что в 20-х числах апреля в "Аптекарском огороде" расцветут первые в Москве магнолии и сакуры, а в начале мая распустятся яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики и черемуха.
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