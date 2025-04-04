https://ria.ru/20250404/turtsija-2009247377.html

В Турции более 600 человек отравились шаурмой

В Турции более 600 человек отравились шаурмой - РИА Новости, 04.04.2025

В Турции более 600 человек отравились шаурмой

Почти 650 граждан отравились куриной шаурмой в турецкой провинции Коджаэли, заявили власти региона. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T06:19:00+03:00

2025-04-04T06:19:00+03:00

2025-04-04T06:19:00+03:00

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коджаэли (провинция)

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СТАМБУЛ, 4 апр — РИА Новости. Почти 650 граждан отравились куриной шаурмой в турецкой провинции Коджаэли, заявили власти региона.Ранее СМИ сообщали, что 300 клиентов одной из шаурмичных в районе Кёрфез пожаловались на тошноту и боли в желудке."В общей сложности 648 человек обратились в больницы провинции с жалобами на отравление. 646 из них выписаны, лечение двоих продолжается, угроза жизни отсутствует", — отмечается в пресс-релизе.В связи с инцидентом задержали двоих человек.Полиция опечатала лавка, в которой продавали шаурму. Специалисты регионального департамента сельского и лесного хозяйства изъяли образцы пищи для анализа и выяснили, что шаурма не соответствует стандартам.

https://rsport.ria.ru/20250315/velogonki-2005177255.html

коджаэли (провинция)

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в мире, коджаэли (провинция), турция