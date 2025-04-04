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В Турции более 600 человек отравились шаурмой - РИА Новости, 04.04.2025
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06:19 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/turtsija-2009247377.html
В Турции более 600 человек отравились шаурмой
В Турции более 600 человек отравились шаурмой - РИА Новости, 04.04.2025
В Турции более 600 человек отравились шаурмой
Почти 650 граждан отравились куриной шаурмой в турецкой провинции Коджаэли, заявили власти региона. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T06:19:00+03:00
2025-04-04T06:19:00+03:00
в мире
коджаэли (провинция)
турция
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СТАМБУЛ, 4 апр — РИА Новости. Почти 650 граждан отравились куриной шаурмой в турецкой провинции Коджаэли, заявили власти региона.Ранее СМИ сообщали, что 300 клиентов одной из шаурмичных в районе Кёрфез пожаловались на тошноту и боли в желудке."В общей сложности 648 человек обратились в больницы провинции с жалобами на отравление. 646 из них выписаны, лечение двоих продолжается, угроза жизни отсутствует", — отмечается в пресс-релизе.В связи с инцидентом задержали двоих человек.Полиция опечатала лавка, в которой продавали шаурму. Специалисты регионального департамента сельского и лесного хозяйства изъяли образцы пищи для анализа и выяснили, что шаурма не соответствует стандартам.
https://rsport.ria.ru/20250315/velogonki-2005177255.html
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в мире, коджаэли (провинция), турция
В мире, Коджаэли (провинция), Турция
В Турции более 600 человек отравились шаурмой

В Турции 648 человек обратились к врачам после отравления шаурмой

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 4 апр — РИА Новости. Почти 650 граждан отравились куриной шаурмой в турецкой провинции Коджаэли, заявили власти региона.
Ранее СМИ сообщали, что 300 клиентов одной из шаурмичных в районе Кёрфез пожаловались на тошноту и боли в желудке.
«
"В общей сложности 648 человек обратились в больницы провинции с жалобами на отравление. 646 из них выписаны, лечение двоих продолжается, угроза жизни отсутствует", — отмечается в пресс-релизе.
В связи с инцидентом задержали двоих человек.
Полиция опечатала лавка, в которой продавали шаурму. Специалисты регионального департамента сельского и лесного хозяйства изъяли образцы пищи для анализа и выяснили, что шаурма не соответствует стандартам.
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В миреКоджаэли (провинция)Турция
 
 
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