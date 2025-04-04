https://ria.ru/20250404/tsunami-2009454445.html

У берегов Папуа — Новой Гвинеи объявили угрозу цунами

У берегов Папуа — Новой Гвинеи объявили угрозу цунами - РИА Новости, 04.04.2025

У берегов Папуа — Новой Гвинеи объявили угрозу цунами

Угроза цунами была кратковременно объявлена после землетрясения магнитудой 7,2 у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщило Национальное управление океанических и... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T23:22:00+03:00

2025-04-04T23:22:00+03:00

2025-04-04T23:42:00+03:00

в мире

папуа-новая гвинея

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102568/34/1025683471_0:156:2501:1562_1920x0_80_0_0_b246f1e51ee98710b5225eca5ad5bf5c.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Угроза цунами была кратковременно объявлена после землетрясения магнитудой 7,2 у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).Ранее о землетрясении у берегов Папуа — Новой Гвинеи сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), по его данным, подземный толчок был зафиксирован в 20.04 по времени UTC (23.04 мск)."Угроза цунами... регион Новая Британия, Папуа — Новая Гвинея", - говорится в сообщении на сайте управления.Как следует из данных NOAA, угроза цунами была объявлена в 23.11 мск, однако уже через минуту она была снята.

https://ria.ru/20250330/tonga-2008245927.html

https://ria.ru/20250211/turtsiya-1998517575.html

папуа-новая гвинея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, папуа-новая гвинея, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)