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У берегов Папуа — Новой Гвинеи объявили угрозу цунами - РИА Новости, 04.04.2025
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23:22 04.04.2025 (обновлено: 23:42 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/tsunami-2009454445.html
У берегов Папуа — Новой Гвинеи объявили угрозу цунами
У берегов Папуа — Новой Гвинеи объявили угрозу цунами - РИА Новости, 04.04.2025
У берегов Папуа — Новой Гвинеи объявили угрозу цунами
Угроза цунами была кратковременно объявлена после землетрясения магнитудой 7,2 у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщило Национальное управление океанических и... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T23:22:00+03:00
2025-04-04T23:42:00+03:00
в мире
папуа-новая гвинея
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Угроза цунами была кратковременно объявлена после землетрясения магнитудой 7,2 у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).Ранее о землетрясении у берегов Папуа — Новой Гвинеи сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), по его данным, подземный толчок был зафиксирован в 20.04 по времени UTC (23.04 мск)."Угроза цунами... регион Новая Британия, Папуа — Новая Гвинея", - говорится в сообщении на сайте управления.Как следует из данных NOAA, угроза цунами была объявлена в 23.11 мск, однако уже через минуту она была снята.
https://ria.ru/20250330/tonga-2008245927.html
https://ria.ru/20250211/turtsiya-1998517575.html
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в мире, папуа-новая гвинея, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Папуа-Новая Гвинея, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Папуа — Новой Гвинеи объявили угрозу цунами

У берегов Папуа — Новой Гвинеи объявили угрозу цунами после землетрясения

© Fotolia / Byelikova OksanaПапуа — Новая Гвинея
Папуа — Новая Гвинея - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Fotolia / Byelikova Oksana
Папуа — Новая Гвинея. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Угроза цунами была кратковременно объявлена после землетрясения магнитудой 7,2 у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Ранее о землетрясении у берегов Папуа — Новой Гвинеи сообщал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), по его данным, подземный толчок был зафиксирован в 20.04 по времени UTC (23.04 мск).
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30 марта, 15:45
"Угроза цунами... регион Новая Британия, Папуа — Новая Гвинея", - говорится в сообщении на сайте управления.
Как следует из данных NOAA, угроза цунами была объявлена в 23.11 мск, однако уже через минуту она была снята.
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В миреПапуа-Новая ГвинеяЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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