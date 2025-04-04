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В Британии задержали подозреваемых по делу о порче поля для гольфа Трампа
В Британии задержали подозреваемых по делу о порче поля для гольфа Трампа - РИА Новости, 04.04.2025
В Британии задержали подозреваемых по делу о порче поля для гольфа Трампа
Британская полиция задержала уже пять человек по делу о граффити на принадлежащем президенту США Дональду Трампу поле для гольфа в Шотландии, сообщает газета... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T23:28:00+03:00
2025-04-04T23:28:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Британская полиция задержала уже пять человек по делу о граффити на принадлежащем президенту США Дональду Трампу поле для гольфа в Шотландии, сообщает газета Scottish Sun. "Сегодня полицейские объявили, что еще два человека были арестованы после начала расследования порчи поля для гольфа. Таким образом, общее число арестов достигло пяти", - пишет издание. Как отмечает газета, расследование инцидента продолжается. Ранее пропалестинские активисты испортили поле для гольфа в Шотландии, принадлежащее президенту США Дональду Трампу, в качестве протеста против его высказываний о секторе Газа.
https://ria.ru/20250309/tramp-2003869258.html
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В Британии задержали подозреваемых по делу о порче поля для гольфа Трампа
В Британии задержали пять человек по делу о граффити на поле для гольфа Трампа