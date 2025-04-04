https://ria.ru/20250404/tramp-2009443000.html

WP раскрыла, когда Трамп принял решение о новых пошлинах

WP раскрыла, когда Трамп принял решение о новых пошлинах - РИА Новости, 04.04.2025

WP раскрыла, когда Трамп принял решение о новых пошлинах

Президент США Дональд Трамп принял финальное решение о новых пошлинах за несколько часов до их объявления в среду, сообщает газета Washington Post со ссылкой на РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T21:23:00+03:00

2025-04-04T21:23:00+03:00

2025-04-04T21:23:00+03:00

сша

дональд трамп

в мире

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял финальное решение о новых пошлинах за несколько часов до их объявления в среду, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработки торговых мер. По информации издания, с начала президентского срока Трампа его команда работала над множеством возможных вариантов торговой политики и предлагала их президенту. "Трамп лично выбрал формулу, которая основывалась на двух простых переменных — дефиците торгового баланса США с каждой страной и общей стоимости ее экспорта в США... После обсуждений, которые продолжались до поздней ночи вторника, Трамп принял окончательное решение только около 13:00 в среду — менее чем за три часа до объявления", - пишет газета. По словам одного из источников, представители крупнейших компаний пытались принять участие в обсуждениях торговых мер или хотя бы получить какую-либо информацию о предложенных вариантах. Однако они также до последнего момента не знали о финальном решении Трампа и были "шокированы" как масштабом вводимых пошлин, так и методологией их расчета. Самого Трампа не смутила негативная реакция части общественности на новые меры, заявил газете неназванный чиновник из Белого дома. Президента теперь интересует только выполнение предвыборных обещаний, добавил он. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009417839.html

https://ria.ru/20250404/kitay-2009377595.html

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009308489.html

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сша, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт