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Трамп подписал указ о продлении работы TikTok - РИА Новости, 04.04.2025
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20:49 04.04.2025 (обновлено: 20:56 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/tramp-2009439087.html
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok - РИА Новости, 04.04.2025
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:49:00+03:00
2025-04-04T20:56:00+03:00
сша
tiktok
в мире
дональд трамп
китай
пекин
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса.&quot;Моя администрация усердно работает над соглашением, чтобы спасти TikTok, и мы достигли огромного прогресса&quot;, – написал Трамп.Он отметил, что для завершения всех юридических процедур требуется больше времени."Именно поэтому я подписываю указ, чтобы TikTok продолжал работу еще 75 дней", - добавил он.Президент подчеркнул, что США не хотят, чтобы TikTok "погрузился во тьму", и выразил надежду на дальнейшее добросовестное сотрудничество с Китаем, несмотря на недовольство Пекина введенными зеркальными пошлинами."Это доказывает, что пошлины - самый мощный экономический инструмент, крайне важный для национальной безопасности", - отметил он.Трамп также добавил, что в США с нетерпением ждут "завершения сделки с TikTok и Китаем".
https://ria.ru/20250403/vens-2009132045.html
https://ria.ru/20250404/tramp-2009228081.html
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сша, tiktok, в мире, дональд трамп, китай, пекин, введение трампом пошлин на импорт
США, TikTok, В мире, Дональд Трамп, Китай, Пекин, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok

Трамп подписал указ о продлении работы Tik Tok еще на 75 дней

© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса.
«

"Моя администрация усердно работает над соглашением, чтобы спасти TikTok, и мы достигли огромного прогресса", – написал Трамп.

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Он отметил, что для завершения всех юридических процедур требуется больше времени.
«
"Именно поэтому я подписываю указ, чтобы TikTok продолжал работу еще 75 дней", - добавил он.
Президент подчеркнул, что США не хотят, чтобы TikTok "погрузился во тьму", и выразил надежду на дальнейшее добросовестное сотрудничество с Китаем, несмотря на недовольство Пекина введенными зеркальными пошлинами.
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«
"Это доказывает, что пошлины - самый мощный экономический инструмент, крайне важный для национальной безопасности", - отметил он.
Трамп также добавил, что в США с нетерпением ждут "завершения сделки с TikTok и Китаем".
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СШАTikTokВ миреДональд ТрампКитайПекинВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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