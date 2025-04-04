https://ria.ru/20250404/tramp-2009439087.html
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok - РИА Новости, 04.04.2025
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T20:49:00+03:00
2025-04-04T20:49:00+03:00
2025-04-04T20:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth, что подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране на 75 дней, чтобы завершить оформление сделки о реструктуризации сервиса."Моя администрация усердно работает над соглашением, чтобы спасти TikTok, и мы достигли огромного прогресса", – написал Трамп.Он отметил, что для завершения всех юридических процедур требуется больше времени."Именно поэтому я подписываю указ, чтобы TikTok продолжал работу еще 75 дней", - добавил он.Президент подчеркнул, что США не хотят, чтобы TikTok "погрузился во тьму", и выразил надежду на дальнейшее добросовестное сотрудничество с Китаем, несмотря на недовольство Пекина введенными зеркальными пошлинами."Это доказывает, что пошлины - самый мощный экономический инструмент, крайне важный для национальной безопасности", - отметил он.Трамп также добавил, что в США с нетерпением ждут "завершения сделки с TikTok и Китаем".
https://ria.ru/20250403/vens-2009132045.html
https://ria.ru/20250404/tramp-2009228081.html
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сша, tiktok, в мире, дональд трамп, китай, пекин, введение трампом пошлин на импорт
США, TikTok, В мире, Дональд Трамп, Китай, Пекин, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп подписал указ о продлении работы TikTok
Трамп подписал указ о продлении работы Tik Tok еще на 75 дней