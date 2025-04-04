Рейтинг@Mail.ru
Трамп предложил ФРС снизить процентные ставки - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 04.04.2025 (обновлено: 18:34 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/tramp-2009414607.html
Трамп предложил ФРС снизить процентные ставки
Трамп предложил ФРС снизить процентные ставки - РИА Новости, 04.04.2025
Трамп предложил ФРС снизить процентные ставки
Для руководства Федеральной резервной системы (ФРС) настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:26:00+03:00
2025-04-04T18:34:00+03:00
федеральная резервная система сша
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047205_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_189a20bc09df02ff052158f7fc23e5ff.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Для руководства Федеральной резервной системы (ФРС) настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить "играть в политику", заявил президент США Дональд Трамп."Сейчас было бы идеальное время для председателя ФРС Джерома Пауэлла снизить процентные ставки. Он всегда "опаздывает", но теперь может быстро изменить свой имидж", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.По словам американского президента, цены на энергоносители снизились, инфляция в США также снизилась, и "даже яйца упали на 69%"."Снизьте процентные ставки, Джером, и прекратите играть в политику", - потребовал глава государства.
https://ria.ru/20250403/megafondy-2008880921.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047205_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_cc788958e88e49503afe99995964e9f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная резервная система сша, сша, дональд трамп
Федеральная резервная система США, США, Дональд Трамп
Трамп предложил ФРС снизить процентные ставки

Трамп: для ФРС настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Для руководства Федеральной резервной системы (ФРС) настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить "играть в политику", заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Сейчас было бы идеальное время для председателя ФРС Джерома Пауэлла снизить процентные ставки. Он всегда "опаздывает", но теперь может быстро изменить свой имидж", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
По словам американского президента, цены на энергоносители снизились, инфляция в США также снизилась, и "даже яйца упали на 69%".
"Снизьте процентные ставки, Джером, и прекратите играть в политику", - потребовал глава государства.
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Американские мегафонды, или Кто похищает Европу
3 апреля, 08:00
 
Федеральная резервная система СШАСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала