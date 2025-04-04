https://ria.ru/20250404/tramp-2009414607.html
Трамп предложил ФРС снизить процентные ставки
Трамп предложил ФРС снизить процентные ставки - РИА Новости, 04.04.2025
Трамп предложил ФРС снизить процентные ставки
Для руководства Федеральной резервной системы (ФРС) настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:26:00+03:00
2025-04-04T18:26:00+03:00
2025-04-04T18:34:00+03:00
федеральная резервная система сша
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Для руководства Федеральной резервной системы (ФРС) настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить "играть в политику", заявил президент США Дональд Трамп."Сейчас было бы идеальное время для председателя ФРС Джерома Пауэлла снизить процентные ставки. Он всегда "опаздывает", но теперь может быстро изменить свой имидж", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.По словам американского президента, цены на энергоносители снизились, инфляция в США также снизилась, и "даже яйца упали на 69%"."Снизьте процентные ставки, Джером, и прекратите играть в политику", - потребовал глава государства.
https://ria.ru/20250403/megafondy-2008880921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная резервная система сша, сша, дональд трамп
Федеральная резервная система США, США, Дональд Трамп
Трамп предложил ФРС снизить процентные ставки
Трамп: для ФРС настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки