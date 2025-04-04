https://ria.ru/20250404/tramp-2009414607.html

Трамп предложил ФРС снизить процентные ставки

Трамп предложил ФРС снизить процентные ставки - РИА Новости, 04.04.2025

Трамп предложил ФРС снизить процентные ставки

Для руководства Федеральной резервной системы (ФРС) настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:26:00+03:00

2025-04-04T18:26:00+03:00

2025-04-04T18:34:00+03:00

федеральная резервная система сша

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Для руководства Федеральной резервной системы (ФРС) настало идеальное время, чтобы снизить процентные ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл должен прекратить "играть в политику", заявил президент США Дональд Трамп."Сейчас было бы идеальное время для председателя ФРС Джерома Пауэлла снизить процентные ставки. Он всегда "опаздывает", но теперь может быстро изменить свой имидж", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.По словам американского президента, цены на энергоносители снизились, инфляция в США также снизилась, и "даже яйца упали на 69%"."Снизьте процентные ставки, Джером, и прекратите играть в политику", - потребовал глава государства.

https://ria.ru/20250403/megafondy-2008880921.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная резервная система сша, сша, дональд трамп