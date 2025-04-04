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Трамп сообщил о разговоре с генсеком ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 04.04.2025
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18:17 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/tramp-2009411922.html
Трамп сообщил о разговоре с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
Трамп сообщил о разговоре с генсеком ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 04.04.2025
Трамп сообщил о разговоре с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу провел телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом и ждет... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:17:00+03:00
2025-04-04T18:17:00+03:00
вьетнам
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу провел телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом и ждет встречи с ним в ближайшем будущем."Только что состоялся очень продуктивный разговор с То Ламом, генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама, который сообщил мне, что Вьетнам хочет снизить свои пошлины до нуля, если им удастся заключить соглашение с США. Я поблагодарил его от имени нашей страны и сказал, что с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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вьетнам, дональд трамп, в мире, сша
Вьетнам, Дональд Трамп, В мире, США
Трамп сообщил о разговоре с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Трамп созвонился с генсекретарем Компартии Вьетнама и ждет с ним скорой встречи

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу провел телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом и ждет встречи с ним в ближайшем будущем.
«
"Только что состоялся очень продуктивный разговор с То Ламом, генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама, который сообщил мне, что Вьетнам хочет снизить свои пошлины до нуля, если им удастся заключить соглашение с США. Я поблагодарил его от имени нашей страны и сказал, что с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
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