https://ria.ru/20250404/tramp-2009411922.html

Трамп сообщил о разговоре с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Трамп сообщил о разговоре с генсеком ЦК Компартии Вьетнама - РИА Новости, 04.04.2025

Трамп сообщил о разговоре с генсеком ЦК Компартии Вьетнама

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу провел телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом и ждет... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:17:00+03:00

2025-04-04T18:17:00+03:00

2025-04-04T18:17:00+03:00

вьетнам

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу провел телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом и ждет встречи с ним в ближайшем будущем."Только что состоялся очень продуктивный разговор с То Ламом, генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама, который сообщил мне, что Вьетнам хочет снизить свои пошлины до нуля, если им удастся заключить соглашение с США. Я поблагодарил его от имени нашей страны и сказал, что с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство торговых партнеров столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250402/vetnam-2008854305.html

вьетнам

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вьетнам, дональд трамп, в мире, сша