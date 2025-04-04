https://ria.ru/20250404/tramp-2009405276.html

СМИ раскрыли, как Трамп принимал решение о введении торговых пошлин

СМИ раскрыли, как Трамп принимал решение о введении торговых пошлин - РИА Новости, 04.04.2025

СМИ раскрыли, как Трамп принимал решение о введении торговых пошлин

Президента США Дональда Трампа при планировании торговых пошлин не слишком сильно волновала формула, по которой будут определяться их ставки для каждой страны,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:49:00+03:00

2025-04-04T17:49:00+03:00

2025-04-04T18:05:00+03:00

сша

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президента США Дональда Трампа при планировании торговых пошлин не слишком сильно волновала формула, по которой будут определяться их ставки для каждой страны, требовал "огромных чисел", пишет американский журнал Rolling Stone со ссылкой на источники. Ранее Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. По словам чиновников из окружения Трампа, формула, по которой рассчитывалась ставка пошлин для каждой страны, не являлась первостепенной заботой для американского лидера. "Он хотел, чтобы числа были огромными... Трамп решительно потребовал больших показателей, которые вынудили бы другие страны относиться к нам справедливо", - приводит журнал слова одного из должностных лиц, которое обсуждало с Трампом его план по пошлинам до и после инаугурации. Как отмечает Rolling Stone, советники американского президента осознали, что, по его мнению, любые экономические проблемы, которые породят пошлины, будут стоить того, а падение фондового рынка не будет слишком сильным.

https://ria.ru/20250403/tramp-2009214835.html

https://ria.ru/20250404/evropa-2009319961.html

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сша, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт