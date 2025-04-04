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Генсек НАТО заявил о приверженности Трампа коллективной обороне альянса
Генсек НАТО заявил о приверженности Трампа коллективной обороне альянса - РИА Новости, 04.04.2025
Генсек НАТО заявил о приверженности Трампа коллективной обороне альянса
Генсек НАТО Марк Рютте уверен, что президент США Дональд Трамп остается приверженным коллективной обороне альянса. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:35:00+03:00
2025-04-04T17:35:00+03:00
2025-04-04T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте уверен, что президент США Дональд Трамп остается приверженным коллективной обороне альянса. "Он (Трамп - ред.) привержен НАТО, он привержен пятой статье (НАТО о коллективной обороне - ред.)", - заявил Рютте в интервью агентству Франс Пресс. С таким утверждением Рютте выступил после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп не против НАТО, а против альянса, у которого нет потенциала для реализации обязанностей, заложенных для каждого члена в договоре. Он также раскритиковал "истерию" в мировых и американских СМИ относительно ситуации с членством США в организации. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250404/tramp-2009331756.html
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в мире, сша, европа, дональд трамп, марк рютте, марко рубио, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Дональд Трамп, Марк Рютте, Марко Рубио, НАТО, Министерство обороны США
Генсек НАТО заявил о приверженности Трампа коллективной обороне альянса
Рютте: Трамп остается приверженным коллективной обороне альянса