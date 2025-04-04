https://ria.ru/20250404/tramp-2009288663.html

Пушков рассказал о разногласиях между Трампом и руководством ЕС

Пушков рассказал о разногласиях между Трампом и руководством ЕС - РИА Новости, 04.04.2025

Пушков рассказал о разногласиях между Трампом и руководством ЕС

Между президентом США Дональдом Трампом и руководством стран Евросоюза появляется всё больше разногласий, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T11:33:00+03:00

2025-04-04T11:33:00+03:00

2025-04-04T11:58:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Между президентом США Дональдом Трампом и руководством стран Евросоюза появляется всё больше разногласий, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Сумма разногласий между США и ЕС нарастает. Главные: отношение к переговорам с Россией и лично к президенту (Владимиру) Путину; ввод тарифов для продукции из стран ЕС; отношение к (Владимиру) Зеленскому; отношение к премьеру Венгрии Виктору Орбану; отношение к снятию Джорджеску с выборов в Румынии; отношение к подавлению свободы слова в Европе; отношение к смене пола у детей, мужчинам в женском спорте, "разнообразию", "инклюзивности" и так далее; судебные репрессии против Марин Ле Пен", - написал Пушков.Сенатор пошутил, что руководство стран Евросоюза из-за своей враждебности "с удовольствием заключили бы под домашний арест или посадили бы в тюрьму" и самого Трампа, и вице-президента США Джея Ди Вэнса, и бизнесмена Илона Маска, которого, по мнению Пушкова, в либеральной Европе ненавидят, "даже больше, чем Трампа и Вэнса, особенно за поддержку АдГ в Германии и свободное выражение своего мнения, что для нынешней Европы совершенно недопустимо". "Маск, однако, очень влиятелен в администрации Трампа и пользуется его доверием. Если ЕС решится на его преследование, а штраф размером в 1 миллиард за свободу мнения является именно политическим преследованием, то Брюссель рискует еще больше осложнить и без того плохие отношения с Вашингтоном. Последствия будут", - констатировал политик.

https://ria.ru/20250324/tramp-2006934971.html

https://ria.ru/20250127/trump-1995799126.html

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в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, алексей пушков, виктор орбан, евросоюз