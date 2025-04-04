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Пушков рассказал о разногласиях между Трампом и руководством ЕС - РИА Новости, 04.04.2025
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11:33 04.04.2025 (обновлено: 11:58 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/tramp-2009288663.html
Пушков рассказал о разногласиях между Трампом и руководством ЕС
Пушков рассказал о разногласиях между Трампом и руководством ЕС - РИА Новости, 04.04.2025
Пушков рассказал о разногласиях между Трампом и руководством ЕС
Между президентом США Дональдом Трампом и руководством стран Евросоюза появляется всё больше разногласий, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:33:00+03:00
2025-04-04T11:58:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Между президентом США Дональдом Трампом и руководством стран Евросоюза появляется всё больше разногласий, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.&quot;Сумма разногласий между США и ЕС нарастает. Главные: отношение к переговорам с Россией и лично к президенту (Владимиру) Путину; ввод тарифов для продукции из стран ЕС; отношение к (Владимиру) Зеленскому; отношение к премьеру Венгрии Виктору Орбану; отношение к снятию Джорджеску с выборов в Румынии; отношение к подавлению свободы слова в Европе; отношение к смене пола у детей, мужчинам в женском спорте, &quot;разнообразию&quot;, &quot;инклюзивности&quot; и так далее; судебные репрессии против Марин Ле Пен&quot;, - написал Пушков.Сенатор пошутил, что руководство стран Евросоюза из-за своей враждебности "с удовольствием заключили бы под домашний арест или посадили бы в тюрьму" и самого Трампа, и вице-президента США Джея Ди Вэнса, и бизнесмена Илона Маска, которого, по мнению Пушкова, в либеральной Европе ненавидят, "даже больше, чем Трампа и Вэнса, особенно за поддержку АдГ в Германии и свободное выражение своего мнения, что для нынешней Европы совершенно недопустимо". "Маск, однако, очень влиятелен в администрации Трампа и пользуется его доверием. Если ЕС решится на его преследование, а штраф размером в 1 миллиард за свободу мнения является именно политическим преследованием, то Брюссель рискует еще больше осложнить и без того плохие отношения с Вашингтоном. Последствия будут", - констатировал политик.
https://ria.ru/20250324/tramp-2006934971.html
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в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, алексей пушков, виктор орбан, евросоюз
В мире, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Виктор Орбан, Евросоюз
Пушков рассказал о разногласиях между Трампом и руководством ЕС

Сенатор Пушков: между Трампом и руководством ЕС нарастает сумма разногласий

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧлен комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в перерыве заседания Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Между президентом США Дональдом Трампом и руководством стран Евросоюза появляется всё больше разногласий, заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«

"Сумма разногласий между США и ЕС нарастает. Главные: отношение к переговорам с Россией и лично к президенту (Владимиру) Путину; ввод тарифов для продукции из стран ЕС; отношение к (Владимиру) Зеленскому; отношение к премьеру Венгрии Виктору Орбану; отношение к снятию Джорджеску с выборов в Румынии; отношение к подавлению свободы слова в Европе; отношение к смене пола у детей, мужчинам в женском спорте, "разнообразию", "инклюзивности" и так далее; судебные репрессии против Марин Ле Пен", - написал Пушков.

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Сенатор пошутил, что руководство стран Евросоюза из-за своей враждебности "с удовольствием заключили бы под домашний арест или посадили бы в тюрьму" и самого Трампа, и вице-президента США Джея Ди Вэнса, и бизнесмена Илона Маска, которого, по мнению Пушкова, в либеральной Европе ненавидят, "даже больше, чем Трампа и Вэнса, особенно за поддержку АдГ в Германии и свободное выражение своего мнения, что для нынешней Европы совершенно недопустимо".
«
"Маск, однако, очень влиятелен в администрации Трампа и пользуется его доверием. Если ЕС решится на его преследование, а штраф размером в 1 миллиард за свободу мнения является именно политическим преследованием, то Брюссель рискует еще больше осложнить и без того плохие отношения с Вашингтоном. Последствия будут", - констатировал политик.
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