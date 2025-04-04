https://ria.ru/20250404/tramp-2009263862.html

Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время

Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время - РИА Новости, 04.04.2025

Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время

Президенты России и США могут созвониться еще на этой неделе или сразу в начале следующей, утверждает издание Politico со ссылкой на источники в Европе. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T09:56:00+03:00

2025-04-04T09:56:00+03:00

2025-04-04T10:35:00+03:00

politico

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

владимир путин

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европа

сша

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президенты России и США могут созвониться еще на этой неделе или сразу в начале следующей, утверждает издание Politico со ссылкой на источники в Европе."Есть ожидания, что еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных", — говорится в публикации.С момента вступления Дональда Трампа в должность президента лидеры России и США общались дважды. Первый телефонный разговор состоялся 12 февраля. Тогда Путин и Трамп обсудили урегулирование украинского кризиса, а также договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.Вторая беседа состоялась 18 марта. На этот раз Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным. Тем не менее Украина продолжает наносить удары по российским энергетическим объектам.

https://ria.ru/20250404/tramp-2009142855.html

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politico, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, дональд трамп, европа, сша, россия, в мире