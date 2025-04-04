https://ria.ru/20250404/tramp-2009263862.html
Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время
Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время - РИА Новости, 04.04.2025
Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время
Президенты России и США могут созвониться еще на этой неделе или сразу в начале следующей, утверждает издание Politico со ссылкой на источники в Европе. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T09:56:00+03:00
2025-04-04T09:56:00+03:00
2025-04-04T10:35:00+03:00
politico
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
владимир путин
дональд трамп
европа
сша
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Президенты России и США могут созвониться еще на этой неделе или сразу в начале следующей, утверждает издание Politico со ссылкой на источники в Европе."Есть ожидания, что еще один телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится или до, или после этих выходных", — говорится в публикации.С момента вступления Дональда Трампа в должность президента лидеры России и США общались дважды. Первый телефонный разговор состоялся 12 февраля. Тогда Путин и Трамп обсудили урегулирование украинского кризиса, а также договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.Вторая беседа состоялась 18 марта. На этот раз Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующую команду военным. Тем не менее Украина продолжает наносить удары по российским энергетическим объектам.
https://ria.ru/20250404/tramp-2009142855.html
европа
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
politico, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир путин, дональд трамп, европа, сша, россия, в мире
Politico, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Владимир Путин, Дональд Трамп, Европа, США, Россия, В мире
Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время
Politico: телефонный разговор Путина и Трампа может пройти до или после выходных