https://ria.ru/20250404/tramp-2009253341.html

СМИ узнали о планах Трампа лишить университет Брауна финансирования

СМИ узнали о планах Трампа лишить университет Брауна финансирования - РИА Новости, 04.04.2025

СМИ узнали о планах Трампа лишить университет Брауна финансирования

Администрация президента США Дональда Трампа готовится лишить престижный частный университет Брауна финансирования более чем на 500 миллионов долларов США,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T07:59:00+03:00

2025-04-04T07:59:00+03:00

2025-04-04T07:59:00+03:00

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принстонский университет

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится лишить престижный частный университет Брауна финансирования более чем на 500 миллионов долларов США, сообщает издание Wall Street Journal. Ранее администрация Трампа приостановила выдачу грантов Принстонскому университету на сумму 210 миллионов долларов. "Администрация Трампа усилила свою кампанию против американских университетов, готовясь отозвать 510 миллионов долларов федеральных грантов из университета Брауна", - пишет издание. По словам двух человек, знакомых с ситуацией, администрация замораживает гранты национальных институтов здравоохранения, выделяемые Брауну, пока расследует действия университета по борьбе с антисемитизмом и его политику в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Отмечается, что университет Брауна стал пятым вузом Лиги плюща, столкнувшимся с потенциальной потерей федерального финансирования. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением ближневосточного конфликта.

https://rsport.ria.ru/20250320/plavanie-2006115495.html

https://ria.ru/20250130/tramp-1996385247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, принстонский университет