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Трамп высказался о приговоре Ле Пен - РИА Новости, 04.04.2025
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07:45 04.04.2025 (обновлено: 10:53 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/tramp-2009252385.html
Трамп высказался о приговоре Ле Пен
Трамп высказался о приговоре Ле Пен - РИА Новости, 04.04.2025
Трамп высказался о приговоре Ле Пен
Президент США Дональд Трамп не согласился с приговором экс-кандидату на пост президента Франции Марин Ле Пен, вся вина которой, по его мнению, заключалась в... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T07:45:00+03:00
2025-04-04T10:53:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не согласился с приговором экс-кандидату на пост президента Франции Марин Ле Пен, вся вина которой, по его мнению, заключалась в "бухгалтерской ошибке". Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента. Трамп назвал дело против Ле Пен "охотой на ведьм" и похвалил лидера французских правых. "Она терпела поражения, но продолжала идти вперед, а теперь, как раз перед тем, что должно было бы стать большой победой, ее арестовывают по незначительному нарушению, о котором она, вероятно, ничего не знала... По мне, так это ошибка в бухгалтерском учете", - написал президент США в социальной сети Truth Social. Ле Пен, как и другим депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело относится к фиктивному найму ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 годы. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро. "Все это так плохо для Франции", - добавил Трамп в своем посте. На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему французскому президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.
https://ria.ru/20250331/makron-2008449222.html
https://ria.ru/20250331/tramp-2008486158.html
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в мире, сша, франция, париж, марин ле пен, дональд трамп, эммануэль макрон, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, США, Франция, Париж, Марин Ле Пен, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Трамп высказался о приговоре Ле Пен

Трамп сравнил приговор Ле Пен с охотой на ведьм

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не согласился с приговором экс-кандидату на пост президента Франции Марин Ле Пен, вся вина которой, по его мнению, заключалась в "бухгалтерской ошибке".
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" в деле о растрате средств Европарламента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Макрон решил свою главную проблему
31 марта, 16:36
Трамп назвал дело против Ле Пен "охотой на ведьм" и похвалил лидера французских правых.
"Она терпела поражения, но продолжала идти вперед, а теперь, как раз перед тем, что должно было бы стать большой победой, ее арестовывают по незначительному нарушению, о котором она, вероятно, ничего не знала... По мне, так это ошибка в бухгалтерском учете", - написал президент США в социальной сети Truth Social.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
"Вэнс был прав": Трамп-младший высказался о приговоре Ле Пен
31 марта, 18:26
Ле Пен, как и другим депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело относится к фиктивному найму ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 годы. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
"Все это так плохо для Франции", - добавил Трамп в своем посте.
На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему французскому президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Маск высказался о приговоре Ле Пен
31 марта, 19:09
 
В миреСШАФранцияПарижМарин Ле ПенДональд ТрампЭммануэль МакронЕвропарламентПриговор Марин Ле Пен
 
 
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