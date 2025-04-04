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Юридические организации в США заявили о давлении Трампа на них - РИА Новости, 04.04.2025
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03:15 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/tramp-2009238257.html
Юридические организации в США заявили о давлении Трампа на них
Юридические организации в США заявили о давлении Трампа на них - РИА Новости, 04.04.2025
Юридические организации в США заявили о давлении Трампа на них
Более 80 американских юридических организаций опубликовали открытое письмо, текст которого публикует портал Axios, против политики давления администрации... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T03:15:00+03:00
2025-04-04T03:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 80 американских юридических организаций опубликовали открытое письмо, текст которого публикует портал Axios, против политики давления администрации президента США Дональда Трампа на юристов и судей, которые ведут дела, оспаривающие его решения. "Как организации, представляющие миллионы американцев, мы глубоко обеспокоены масштабными действиями президента Трампа, его администрации и его союзников в конгрессе по запугиванию судебной системы, подрыву верховенства закона и превращению исполнительной власти в оружие", - следует из письма, текст которого публикует портал Axios. Организации призвали конгресс, юристов и судей выступить в защиту правовой системы. Ранее издание Washingon Post писало, что юридические фирмы в США стараются избегать участия в делах, оспаривающих решения администрации президента Дональда Трампа, опасаясь преследования со стороны властей. До этого телеканал NBC со ссылкой на экспертов и бывших сотрудников минюста США сообщил, что Трамп усиливает давление на юристов, которые пытаются оспорить в суде решения его администрации. Президент предписал генеральному прокурору Памеле Бонди рекомендовать отзывы допусков к секретной информации у адвокатов или расторгать федеральные контракты с юридическими фирмами, если она сочтет их иски против Белого дома "необоснованными" или "досадными".
https://ria.ru/20250315/tramp-2005148654.html
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в мире, сша, дональд трамп, памела бонди, nbc, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Памела Бонди, NBC, Введение Трампом пошлин на импорт
Юридические организации в США заявили о давлении Трампа на них

Более 80 юридических организаций в США выступили против давления Трампа на них

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Более 80 американских юридических организаций опубликовали открытое письмо, текст которого публикует портал Axios, против политики давления администрации президента США Дональда Трампа на юристов и судей, которые ведут дела, оспаривающие его решения.
"Как организации, представляющие миллионы американцев, мы глубоко обеспокоены масштабными действиями президента Трампа, его администрации и его союзников в конгрессе по запугиванию судебной системы, подрыву верховенства закона и превращению исполнительной власти в оружие", - следует из письма, текст которого публикует портал Axios.
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Организации призвали конгресс, юристов и судей выступить в защиту правовой системы.
Ранее издание Washingon Post писало, что юридические фирмы в США стараются избегать участия в делах, оспаривающих решения администрации президента Дональда Трампа, опасаясь преследования со стороны властей. До этого телеканал NBC со ссылкой на экспертов и бывших сотрудников минюста США сообщил, что Трамп усиливает давление на юристов, которые пытаются оспорить в суде решения его администрации. Президент предписал генеральному прокурору Памеле Бонди рекомендовать отзывы допусков к секретной информации у адвокатов или расторгать федеральные контракты с юридическими фирмами, если она сочтет их иски против Белого дома "необоснованными" или "досадными".
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