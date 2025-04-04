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Трамп показал дизайн "золотой карты" для получения гражданства - РИА Новости, 04.04.2025
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02:32 04.04.2025 (обновлено: 13:43 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/tramp-2009234877.html
Трамп показал дизайн "золотой карты" для получения гражданства
Трамп показал дизайн "золотой карты" для получения гражданства - РИА Новости, 04.04.2025
Трамп показал дизайн "золотой карты" для получения гражданства
Президент США Дональд Трамп продемонстрировал дизайн "золотой карты", которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское РИА Новости, 04.04.2025
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продемонстрировал дизайн "золотой карты", которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское гражданство за 5 миллионов долларов. О планах запуска программы "золотой карты" Трамп объявил еще в феврале. В четверг он показал ее пилотный экземпляр журналистам на борту президентского самолета. "За 5 миллионов долларов это может стать вашим. Знаете, что это за карта? Это карта Трампа", - заявил Трамп, демонстрируя карту золотого цвета, украшенную его портретом. По словам Трампа, золотая карта будет доступна для приобретения менее чем через две недели.
https://ria.ru/20250310/lebedev-2004053296.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп показал дизайн "золотой карты" для получения гражданства

Трамп показал золотую карту за пять миллионов долларов для получения гражданства

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп демонстрирует "золотую карту"
Президент США Дональд Трамп демонстрирует золотую карту - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп демонстрирует "золотую карту"
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продемонстрировал дизайн "золотой карты", которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское гражданство за 5 миллионов долларов.
О планах запуска программы "золотой карты" Трамп объявил еще в феврале. В четверг он показал ее пилотный экземпляр журналистам на борту президентского самолета.
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"За 5 миллионов долларов это может стать вашим. Знаете, что это за карта? Это карта Трампа", - заявил Трамп, демонстрируя карту золотого цвета, украшенную его портретом.
По словам Трампа, золотая карта будет доступна для приобретения менее чем через две недели.
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