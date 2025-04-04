https://ria.ru/20250404/tramp-2009234877.html

Трамп показал дизайн "золотой карты" для получения гражданства

Трамп показал дизайн "золотой карты" для получения гражданства - РИА Новости, 04.04.2025

Трамп показал дизайн "золотой карты" для получения гражданства

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал дизайн "золотой карты", которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T02:32:00+03:00

2025-04-04T02:32:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продемонстрировал дизайн "золотой карты", которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское гражданство за 5 миллионов долларов. О планах запуска программы "золотой карты" Трамп объявил еще в феврале. В четверг он показал ее пилотный экземпляр журналистам на борту президентского самолета. "За 5 миллионов долларов это может стать вашим. Знаете, что это за карта? Это карта Трампа", - заявил Трамп, демонстрируя карту золотого цвета, украшенную его портретом. По словам Трампа, золотая карта будет доступна для приобретения менее чем через две недели.

https://ria.ru/20250310/lebedev-2004053296.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994731206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп