Трамп показал дизайн "золотой карты" для получения гражданства
Трамп показал золотую карту за пять миллионов долларов для получения гражданства
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп демонстрирует "золотую карту"
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп демонстрирует "золотую карту"
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продемонстрировал дизайн "золотой карты", которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить американское гражданство за 5 миллионов долларов.
О планах запуска программы "золотой карты" Трамп объявил еще в феврале. В четверг он показал ее пилотный экземпляр журналистам на борту президентского самолета.
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"За 5 миллионов долларов это может стать вашим. Знаете, что это за карта? Это карта Трампа", - заявил Трамп, демонстрируя карту золотого цвета, украшенную его портретом.
По словам Трампа, золотая карта будет доступна для приобретения менее чем через две недели.
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