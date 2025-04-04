https://ria.ru/20250404/tramp-2009234042.html
Трамп считает, что Путин готов к соглашению по конфликту на Украине
Трамп считает, что Путин готов к соглашению по конфликту на Украине - РИА Новости, 04.04.2025
Трамп считает, что Путин готов к соглашению по конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин готов к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:15:00+03:00
2025-04-04T02:15:00+03:00
2025-04-04T11:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин готов к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а Владимир Зеленский — к некой сделке."Я считаю, что президент Путин готов заключить соглашение", - сообщил он журналистам, комментируя перспективы завершения конфликта на Украине. Трамп также добавил, что "не так давно" разговаривал с Владимиром Зеленским и считает, что США добиваются с Киевом значительного прогресса. "Он готов заключить сделку", - отметил Трамп, не уточнив, о какой именно сделке идет речь. Во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250402/peregovory-2008935015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
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Трамп считает, что Путин готов к соглашению по конфликту на Украине
Трамп уверен в готовности Путина и Зеленского к соглашению по Украине