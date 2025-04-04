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Трамп считает, что Путин готов к соглашению по конфликту на Украине - РИА Новости, 04.04.2025
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02:15 04.04.2025 (обновлено: 11:05 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/tramp-2009234042.html
Трамп считает, что Путин готов к соглашению по конфликту на Украине
Трамп считает, что Путин готов к соглашению по конфликту на Украине - РИА Новости, 04.04.2025
Трамп считает, что Путин готов к соглашению по конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин готов к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T02:15:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин готов к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а Владимир Зеленский — к некой сделке."Я считаю, что президент Путин готов заключить соглашение", - сообщил он журналистам, комментируя перспективы завершения конфликта на Украине. Трамп также добавил, что "не так давно" разговаривал с Владимиром Зеленским и считает, что США добиваются с Киевом значительного прогресса. "Он готов заключить сделку", - отметил Трамп, не уточнив, о какой именно сделке идет речь. Во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250402/peregovory-2008935015.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп считает, что Путин готов к соглашению по конфликту на Украине

Трамп уверен в готовности Путина и Зеленского к соглашению по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин готов к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине, а Владимир Зеленский — к некой сделке.
"Я считаю, что президент Путин готов заключить соглашение", - сообщил он журналистам, комментируя перспективы завершения конфликта на Украине.
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Трамп также добавил, что "не так давно" разговаривал с Владимиром Зеленским и считает, что США добиваются с Киевом значительного прогресса.
"Он готов заключить сделку", - отметил Трамп, не уточнив, о какой именно сделке идет речь.
Во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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