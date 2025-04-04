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Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам - РИА Новости, 04.04.2025
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02:03 04.04.2025 (обновлено: 11:06 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/tramp-2009233182.html
Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам
Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам - РИА Новости, 04.04.2025
Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам
США открыты к переговорам по пошлинам, если другие страны предложат что-то феноменальное, заявил президент Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета. РИА Новости, 04.04.2025
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сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. США открыты к переговорам по пошлинам, если другие страны предложат что-то феноменальное, заявил президент Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета."Если кто-то скажет, что дает нам что-то феноменальное (мы согласимся). &lt;…&gt; Пошлины дают нам огромные возможности для переговоров", — сказал он.Трамп в среду подписал указ о пошлинах на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но большинство государств столкнется с повышенными тарифами, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной для восстановления баланса.
https://ria.ru/20250403/tramp-2009214835.html
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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Трамп заявил, что открыт для переговоров по пошлинам

Трамп заявил, что пересмотрит пошлины, если ему предложат что-то феноменальное

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. США открыты к переговорам по пошлинам, если другие страны предложат что-то феноменальное, заявил президент Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета.
"Если кто-то скажет, что дает нам что-то феноменальное (мы согласимся). <…> Пошлины дают нам огромные возможности для переговоров", — сказал он.
Трамп в среду подписал указ о пошлинах на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но большинство государств столкнется с повышенными тарифами, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной для восстановления баланса.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Трамп спрогнозировал доход США от введенных пошлин
Вчера, 21:47
 
СШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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