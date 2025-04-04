https://ria.ru/20250404/tramp-2009229594.html

Трамп считает, что Иран на самом деле хочет наладить диалог с США

Трамп считает, что Иран на самом деле хочет наладить диалог с США - РИА Новости, 04.04.2025

Трамп считает, что Иран на самом деле хочет наладить диалог с США

Президент США Дональд Трамп считает, что Тегеран хотел бы наладить прямой диалог с Вашингтоном, несмотря на публичные заявления об обратном. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:12:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Тегеран хотел бы наладить прямой диалог с Вашингтоном, несмотря на публичные заявления об обратном. "Я думаю, они хотели бы провести прямые переговоры", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250402/dom-2008852747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан