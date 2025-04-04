https://ria.ru/20250404/tramp-2009229042.html

Евросоюз не очень успешно взаимодействовал с Россией, заявил Трамп

Евросоюз не очень успешно взаимодействовал с Россией, заявил Трамп - РИА Новости, 04.04.2025

Евросоюз не очень успешно взаимодействовал с Россией, заявил Трамп

Власти ЕС не очень успешно взаимодействовали с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:06:00+03:00

2025-04-04T01:06:00+03:00

2025-04-04T11:13:00+03:00

россия

сша

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в мире

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ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Власти ЕС не очень успешно взаимодействовали с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам президент США Дональд Трамп."Европа была не очень успешна в ведении дел с Путиным. Я думаю, я буду", — сказал он.

https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009224764.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, дональд трамп, в мире