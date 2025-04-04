https://ria.ru/20250404/tramp-2009229042.html
Евросоюз не очень успешно взаимодействовал с Россией, заявил Трамп
Евросоюз не очень успешно взаимодействовал с Россией, заявил Трамп - РИА Новости, 04.04.2025
Евросоюз не очень успешно взаимодействовал с Россией, заявил Трамп
Власти ЕС не очень успешно взаимодействовали с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:06:00+03:00
2025-04-04T01:06:00+03:00
2025-04-04T11:13:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Власти ЕС не очень успешно взаимодействовали с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам президент США Дональд Трамп."Европа была не очень успешна в ведении дел с Путиным. Я думаю, я буду", — сказал он.
https://ria.ru/20250403/dmitriev-2009224764.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_0e3d2d8fe24de610cefc32b34adb34ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, В мире
Евросоюз не очень успешно взаимодействовал с Россией, заявил Трамп
Трамп: европейское руководство не очень успешно взаимодействовало с Россией