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Трамп рассказал, как Китай может добиться снижения пошлин при помощи TikTok - РИА Новости, 04.04.2025
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00:52 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/tramp-2009228081.html
Трамп рассказал, как Китай может добиться снижения пошлин при помощи TikTok
Трамп рассказал, как Китай может добиться снижения пошлин при помощи TikTok - РИА Новости, 04.04.2025
Трамп рассказал, как Китай может добиться снижения пошлин при помощи TikTok
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит сделку, в рамках которой Китай одобрит продажу приложения TikTok в обмен на снижение американских пошлин. Его РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T00:52:00+03:00
2025-04-04T00:52:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит сделку, в рамках которой Китай одобрит продажу приложения TikTok в обмен на снижение американских пошлин. Его слова приводит агентство Рейтер.Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. Выступая перед журналистами на борту президентского самолета, Трамп использовал TikTok в качестве примера того, как пошлины можно использовать для переговоров с другими странами. "У вас есть ситуация с TikTok, когда Китай, вероятно, скажет: мы одобрим сделку, но сделаете ли вы что-нибудь по пошлинам?" Мы можем использовать пошлины, чтобы получить что-то взамен", - заявил Трамп. Трамп при этом добавил, что сделка по TikTok очень близка к заключению. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания-владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории Соединенных Штатов у TikTok около 170 миллионов пользователей. Верховный суд США 17 января отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января. Однако Трамп после инаугурации подписал указ, дающий 75-дневную отсрочку блокировки соцсети в стране до 5 апреля для поиска покупателя в Соединенных Штатах. В марте вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC выразил уверенность, что сделка по соцсети будет заключена до 5 апреля.
https://ria.ru/20250403/vens-2009132045.html
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в мире, технологии, сша, китай, дональд трамп, tiktok, nbc, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Технологии, США, Китай, Дональд Трамп, TikTok, NBC, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп рассказал, как Китай может добиться снижения пошлин при помощи TikTok

Трамп: Китай мог бы одобрить продажу TikTok в обмен на снижение пошлин

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит сделку, в рамках которой Китай одобрит продажу приложения TikTok в обмен на снижение американских пошлин. Его слова приводит агентство Рейтер.
Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. Выступая перед журналистами на борту президентского самолета, Трамп использовал TikTok в качестве примера того, как пошлины можно использовать для переговоров с другими странами.
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"У вас есть ситуация с TikTok, когда Китай, вероятно, скажет: мы одобрим сделку, но сделаете ли вы что-нибудь по пошлинам?" Мы можем использовать пошлины, чтобы получить что-то взамен", - заявил Трамп.
Трамп при этом добавил, что сделка по TikTok очень близка к заключению.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания-владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории Соединенных Штатов у TikTok около 170 миллионов пользователей.
Верховный суд США 17 января отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января. Однако Трамп после инаугурации подписал указ, дающий 75-дневную отсрочку блокировки соцсети в стране до 5 апреля для поиска покупателя в Соединенных Штатах.
В марте вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC выразил уверенность, что сделка по соцсети будет заключена до 5 апреля.
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В миреТехнологииСШАКитайДональд ТрампTikTokNBCВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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