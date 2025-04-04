https://ria.ru/20250404/tramp-2009228081.html

Трамп рассказал, как Китай может добиться снижения пошлин при помощи TikTok

Трамп рассказал, как Китай может добиться снижения пошлин при помощи TikTok - РИА Новости, 04.04.2025

Трамп рассказал, как Китай может добиться снижения пошлин при помощи TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит сделку, в рамках которой Китай одобрит продажу приложения TikTok в обмен на снижение американских пошлин. Его РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T00:52:00+03:00

2025-04-04T00:52:00+03:00

2025-04-04T00:52:00+03:00

в мире

технологии

сша

китай

дональд трамп

tiktok

nbc

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит сделку, в рамках которой Китай одобрит продажу приложения TikTok в обмен на снижение американских пошлин. Его слова приводит агентство Рейтер.Трамп ранее подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран и экономик. Базовая минимальная ставка составит 10%. Выступая перед журналистами на борту президентского самолета, Трамп использовал TikTok в качестве примера того, как пошлины можно использовать для переговоров с другими странами. "У вас есть ситуация с TikTok, когда Китай, вероятно, скажет: мы одобрим сделку, но сделаете ли вы что-нибудь по пошлинам?" Мы можем использовать пошлины, чтобы получить что-то взамен", - заявил Трамп. Трамп при этом добавил, что сделка по TikTok очень близка к заключению. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Оно было выпущено в 2018 году. Соцсеть подвергается тщательному изучению со стороны властей США, опасающихся, что китайское правительство может потребовать от нее данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды. Компания-владелец TikTok неоднократно выражала несогласие с этими опасениями. На территории Соединенных Штатов у TikTok около 170 миллионов пользователей. Верховный суд США 17 января отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории США в силу с 19 января. Однако Трамп после инаугурации подписал указ, дающий 75-дневную отсрочку блокировки соцсети в стране до 5 апреля для поиска покупателя в Соединенных Штатах. В марте вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC выразил уверенность, что сделка по соцсети будет заключена до 5 апреля.

https://ria.ru/20250403/vens-2009132045.html

https://ria.ru/20250403/kitay-2009019500.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, сша, китай, дональд трамп, tiktok, nbc, введение трампом пошлин на импорт