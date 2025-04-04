https://ria.ru/20250404/tramp-2009142855.html

У Трампа на Европу большие планы

У Трампа на Европу большие планы - РИА Новости, 04.04.2025

У Трампа на Европу большие планы

Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии. Прибалтийские СМИ по итогам встречи радостно отрапортовали, что Рубио назначил... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T08:00:00+03:00

2025-04-04T08:00:00+03:00

2025-04-04T08:01:00+03:00

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Госсекретарь США Марко Рубио встретился с главами МИД Литвы, Латвии и Эстонии. Прибалтийские СМИ по итогам встречи радостно отрапортовали, что Рубио назначил Прибалтику любимой женой, в смысле — назвал страны Балтии идеальными союзниками Америки. Потому что они добросовестно повышают процент ВВП, отправляемый в НАТО, и не спорят с тем, что для них нет сейчас расходов важнее военных. Но спустя несколько дней Вашингтон решил сделать так, чтобы союзникам жизнь медом не казалась, добавив в нее ложку дегтя. В прессу слили информацию, что на встрече с прибалтами Госдеп союзников в Европе критиковал.В частности, возмущение Штатов вызвал тот факт, что европейские страны НАТО, планируя еще более резко нарастить расходы на армию, одновременно собираются сократить объемы закупки оружия в США. Латвии, Литве и Эстонии — а также всем остальным европейцам через них — было донесено, что так поступать недопустимо.Едва ли прибалтийские министры иностранных дел ожидали от американского госсекретаря этой головомойки. Казалось бы, администрация Дональда Трампа на предельно доступном языке, через все возможные каналы вплоть до слитой секретной переписки, донесла до союзников по НАТО свое отношение к Европе. Европа — обуза. Европейцы — нахлебники. Они в Вашингтоне давно всех достали своей инфантильностью, слабостью, нытьем и просьбами себя защищать. Пусть сами себя защищают! Тратятся на оборонный бюджет, как другие, создают европейскую армию и воюют с Россией на Украине, раз они не хотят там мира, не рассчитывая при этом на пятую статью Устава НАТО и поддержку Америки. У той в XXI веке есть куда более перспективные для внешней политики части света, чем Старый Свет.Европейцы на такое отношение, конечно, поплакали, что "старший брат" гонит их в шею, но делать нечего — поплелись вооружаться самостоятельно. А любая серьезная милитаризация такого крупного образования, как Евросоюз, подразумевает развитие собственной военной промышленности. Для создания общеевропейской армии необходим общеевропейский ВПК.И вот тут — новый кульбит вашингтонской "линии партии". Как бы не так! Не надейтесь за счет военного заказа поднять собственную экономику. За счет военного заказа вы будете поднимать американскую экономику. Штаты не будут оплачивать Европе милитаризацию. Это Европа за свою милитаризацию будет платить Америке.После такого сигнала из-за океана невысказываемые, но ясно читающие планы Брюсселя пойти по пути России и вытащить экономику ЕС из ямы, в которую она завалилась, с помощью "военного кейнсианства" — интенсивного гособоронзаказа — накрываются медным тазом. "Поднять бабла" не получится. Они в своих планах заработать на собственной русофобии забыли спросить мнение конечного собственника, а конечный собственник Европы — Соединенные Штаты. У них на Европу другие планы.Да, Европа для США — убыточный актив, в который они больше не намерены инвестировать. Но все, что они туда вложили, начиная с периода двух мировых войн, Штаты намерены вернуть с процентами. Если Старый Свет вознамерился воевать и вооружаться, то деньги за вооружение он будет платить Америке. Пусть европейцы не надеются что-то заработать для себя на военных схемах, пока не рассчитаются по долгам. А рассчитываться придется — хотя бы потому, что по всей Европе стоят американские военные базы. Попросту говоря, Вашингтон будет доить Европу. Пока не выжмет из нее все до капли

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