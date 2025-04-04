https://ria.ru/20250404/tovary-2009289489.html

"Нам придется": в Европе заявили о приближающейся катастрофе

"Нам придется": в Европе заявили о приближающейся катастрофе - РИА Новости, 04.04.2025

"Нам придется": в Европе заявили о приближающейся катастрофе

Европейский союз готовится принять экстренные меры из-за опасений, что после ввода пошлин со стороны США в него могут хлынуть дешевые товары из Азии, пишет... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T11:39:00+03:00

2025-04-04T11:39:00+03:00

2025-04-04T12:24:00+03:00

сша

европа

азия

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Европейский союз готовится принять экстренные меры из-за опасений, что после ввода пошлин со стороны США в него могут хлынуть дешевые товары из Азии, пишет Financial Times."Нам придется принять защитные меры для большего числа наших отраслей", — сказал изданию один из высокопоставленных дипломатов.Аналитики считают, что сложившаяся ситуация и торговый шок в странах Азии отразится на и без того сложном экономическом положении ЕС, а европейские чиновники выражают обеспокоенность возможным возникновением еще одной точки напряженность с Китаем."Китайские производители попытаются продать больше своей продукции в Европе и других местах, поскольку они сталкиваются с огромной тарифной стеной в США", — пояснил главный экономист немецкого отделения Deutsche Bank Робин Винклер.Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы привести его в сбалансированное состояние. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250324/tramp-2006934971.html

https://ria.ru/20250403/glavy-2009062597.html

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сша, европа, азия, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт