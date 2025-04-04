"Нам придется": в Европе заявили о приближающейся катастрофе
FT: ЕС готовится к принятию экстренных мер против наплыва товаров из стран Азии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Европейский союз готовится принять экстренные меры из-за опасений, что после ввода пошлин со стороны США в него могут хлынуть дешевые товары из Азии, пишет Financial Times.
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"Нам придется принять защитные меры для большего числа наших отраслей", — сказал изданию один из высокопоставленных дипломатов.
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"Китайские производители попытаются продать больше своей продукции в Европе и других местах, поскольку они сталкиваются с огромной тарифной стеной в США", — пояснил главный экономист немецкого отделения Deutsche Bank Робин Винклер.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы привести его в сбалансированное состояние. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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