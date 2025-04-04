https://ria.ru/20250404/torgovlya-2009297772.html

Мексика предложила США ускорить пересмотр соглашения о свободной торговле

Мексика предложила США ускорить пересмотр соглашения о свободной торговле - РИА Новости, 04.04.2025

Мексика предложила США ускорить пересмотр соглашения о свободной торговле

Введение новых импортных пошлин США может ускорить пересмотр трехстороннего соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), консультации... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:18:00+03:00

2025-04-04T12:18:00+03:00

2025-04-04T12:18:00+03:00

сша

мексика

канада

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Введение новых импортных пошлин США может ускорить пересмотр трехстороннего соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), консультации по пересмотру перенесены с 2026 года на вторую половину нынешнего года, заявил в интервью агентству Блумберг заместитель министра экономики Мексики Луис Гутьеррес. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. "Консультации перед пересмотром USMCA, ожидавшиеся в 2026 году, планируется начать во второй половине 2025 года, но они могут начаться и раньше", - заявил Гутьеррес агентству в Вашингтоне в четверг. Он добавил, что Мексика планирует попросить США применить освобождения от пошлин в рамках соглашения в отношении экспортных товаров, в том числе товаров автопрома. Говоря о пошлинах на автомобили замминистра отметил, что так как пошлины распространяются только на те части каждой машины, которые произведены не в США, это будет означать, что на практике размер пошлины будет ниже объявленного уровня в 25%. Эта "логика", по его словам, может быть применена и к стали и алюминию на переговорах в ближайшие недели. "Сказать, что мы еще не работали над соглашением USMCA, было бы ложью. Очевидно, что если мы говорим о торговле, мы уже говорим о USMCA. Более формально говоря, мы полагаем, что поговорим о пересмотре договора USMCA в ближайшие недели... Мы пытаемся вести переговоры как можно больше, чтобы сохранить статус-кво, который у нас есть с соглашением о свободной торговле", - заявил агентству политик. Согласно условиям торгового соглашения США - Канада - Мексика (T-MEC, или USMCA), как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между США, Мексикой и Канадой торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов.

https://ria.ru/20250403/stellantis-2009163262.html

https://ria.ru/20250404/dom-2009295809.html

https://ria.ru/20250202/ssha-1996902846.html

сша

мексика

канада

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сша, мексика, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире