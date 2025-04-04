https://ria.ru/20250404/terakt-2009284053.html
ФСБ показала видео задержания завербованного Киевом российского военного
ФСБ показала видео задержания завербованного Киевом российского военного - РИА Новости, 04.04.2025
ФСБ показала видео задержания завербованного Киевом российского военного
ФСБ РФ показала видео задержания завербованного Украиной военнослужащего Минобороны России, причастного к подготовке взрыва в общежитии для курсантов военных... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:17:00+03:00
2025-04-04T11:17:00+03:00
2025-04-04T11:32:00+03:00
россия
украина
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания завербованного Украиной военнослужащего Минобороны России, причастного к подготовке взрыва в общежитии для курсантов военных вузов в Подмосковье. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что в Московской области предотвращен теракт в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов, задержан завербованный спецслужбами Украины военнослужащий Минобороны России. На видео показан момент погони и задержания подозреваемого сотрудниками спецслужбы.
https://ria.ru/20250328/fsb-2007869419.html
россия
украина
московская область (подмосковье)
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Допрос агента Киева, причастного к подготовке теракта в воинской части
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2025-04-04T11:17
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россия, украина, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ показала видео задержания завербованного Киевом российского военного
ФСБ показала видео задержания завербованного Киевом военного, готовившего теракт