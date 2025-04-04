https://ria.ru/20250404/terakt-2009284053.html

ФСБ показала видео задержания завербованного Киевом российского военного

ФСБ показала видео задержания завербованного Киевом российского военного - РИА Новости, 04.04.2025

ФСБ показала видео задержания завербованного Киевом российского военного

ФСБ РФ показала видео задержания завербованного Украиной военнослужащего Минобороны России, причастного к подготовке взрыва в общежитии для курсантов военных... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T11:17:00+03:00

2025-04-04T11:17:00+03:00

2025-04-04T11:32:00+03:00

россия

украина

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. ФСБ РФ показала видео задержания завербованного Украиной военнослужащего Минобороны России, причастного к подготовке взрыва в общежитии для курсантов военных вузов в Подмосковье. Ранее ЦОС ФСБ сообщил, что в Московской области предотвращен теракт в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов, задержан завербованный спецслужбами Украины военнослужащий Минобороны России. На видео показан момент погони и задержания подозреваемого сотрудниками спецслужбы.

https://ria.ru/20250328/fsb-2007869419.html

россия

украина

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, украина, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия