https://ria.ru/20250404/telo-2009275038.html
Жительница Ульяновской области нашла в подвале своего дома тело дочери
Жительница Ульяновской области нашла в подвале своего дома тело дочери - РИА Новости, 04.04.2025
Жительница Ульяновской области нашла в подвале своего дома тело дочери
Жительница Ульяновской области обнаружила в подвале своего дома тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти, полиция работает на месте происшествия,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:51:00+03:00
2025-04-04T10:51:00+03:00
2025-04-04T10:51:00+03:00
происшествия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ульяновская область
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САМАРА, 4 апр - РИА Новости. Жительница Ульяновской области обнаружила в подвале своего дома тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти, полиция работает на месте происшествия, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги в Ульяновской области работают на месте совершения особо тяжкого преступления. Сегодня в дежурную часть отдела полиции "Сенгилеевский" поступило сообщение от жительницы села Тумкино о том, что она обнаружила в подвале своего частного дома тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти", - написала Волк в своем Telegram-канале. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются личности и местонахождение подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления.
https://ria.ru/20250329/telo-2008106255.html
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происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ульяновская область
Происшествия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ульяновская область
Жительница Ульяновской области нашла в подвале своего дома тело дочери
Жительница Ульяновской области нашла в подвале своего дома тело убитой дочери