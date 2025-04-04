https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009451323.html
Гуф заявил, что будет очень скучать по Паше Технику
Гуф заявил, что будет очень скучать по Паше Технику - РИА Новости, 04.04.2025
Гуф заявил, что будет очень скучать по Паше Технику
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) в прощальном послании к рэперу и своему другу Паше Технику (Павлу Ивлеву) признался, что будет очень скучать по нему, ранее Ивлев... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:56:00+03:00
2025-04-04T22:56:00+03:00
2025-04-04T23:29:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Рэпер Гуф (Алексей Долматов) в прощальном послании к рэперу и своему другу Паше Технику (Павлу Ивлеву) признался, что будет очень скучать по нему, ранее Ивлев скончался в реанимации в Таиланде. О смерти Паши Техника в пятницу сообщила его бывшая супруга Ева Карицкая. "Спи спокойно, брат. Нет слов… Мы будем очень скучать", - написала она в своем Telegram-канале. Соболезнования в связи с кончиной рэпера Паши Техника также выразили в своих Telegram-каналах певец Егор Крид (Егор Булаткин) и журналист и блогер Ксения Собчак. Крид назвал рэпера веселым, добавив, что тот "не справился с зависимостью", а Собчак пожелала близким рэпера сил справиться с этой утратой.В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу - что решается сложный вопрос о его транспортировке на вертолете в Бангкок. После сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть, а затем у него началось кровоизлияние. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009298292.html
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таиланд, бангкок, россия, в мире, егор крид, ксения собчак
Таиланд, Бангкок, Россия, В мире, Егор Крид, Ксения Собчак
Гуф заявил, что будет очень скучать по Паше Технику
Гуф в прощальном послании к Паше Технику заявил, что будет скучать по нему