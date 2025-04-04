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Умер рэпер Паша Техник
Умер рэпер Паша Техник - РИА Новости, 04.04.2025
Умер рэпер Паша Техник
Российский рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, умер в Таиланде, об этом сообщили в его Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:13:00+03:00
2025-04-04T22:13:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российский рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, умер в Таиланде, об этом сообщили в его Telegram-канале."Паша Техник умер", — говорится в публикации.Новость подтвердила и его бывшая жена Ева Карицкая."Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю", — написала она.Рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением в конце марта, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу — что решается сложный вопрос о транспортировке на вертолете в Бангкок. После сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть, а затем кровоизлияние.Ранее в пятницу Карицкая сообщила, что в субботу артисту планировали сделать энцефалограмму, чтобы выяснить, насколько поражен мозг и имеет ли смысл перевозить его в другую клинику.Павел Ивлев — российский рэпер и музыкальный продюсер, он является одним из основателей группы Kunteynir.
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павел ивлев
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Российский рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, умер в Таиланде, об этом сообщили в его Telegram-канале
.
"Паша Техник умер", — говорится в публикации.
Новость подтвердила и его бывшая жена Ева Карицкая.
"Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю", — написала она.
Рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете
с сильным отравлением в конце марта, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу — что решается сложный вопрос о транспортировке на вертолете в Бангкок
. После сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть, а затем кровоизлияние.
Ранее в пятницу Карицкая сообщила, что в субботу артисту планировали сделать энцефалограмму, чтобы выяснить, насколько поражен мозг и имеет ли смысл перевозить его в другую клинику.
Павел Ивлев — российский рэпер и музыкальный продюсер, он является одним из основателей группы Kunteynir.