https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009422024.html

Паше Технику сделают энцефалограмму, сообщила его бывшая жена

Паше Технику сделают энцефалограмму, сообщила его бывшая жена - РИА Новости, 04.04.2025

Паше Технику сделают энцефалограмму, сообщила его бывшая жена

Бывшая жена находящегося в реанимации рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая сообщила в своем Telegram-канале, что в субботу ему планируют сделать... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T18:57:00+03:00

2025-04-04T18:57:00+03:00

2025-04-04T18:57:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Бывшая жена находящегося в реанимации рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая сообщила в своем Telegram-канале, что в субботу ему планируют сделать энцефалограмму, чтобы выяснить, насколько поражен мозг и имеет ли смысл перевозить артиста в другую клинику. Рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением в конце марта, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу - что решается сложный вопрос о транспортировке на вертолете в Бангкок. После сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть, а затем кровоизлияние. "Сегодня, конечно, произошел казус. Слава богу, это устранили, но нам сказали готовиться к худшему, но мы надеемся на лучшее", - сказала Карицкая на видео, опубликованном в ее Telegram-канале. Она сообщила, что в субботу рэперу планируют сделать энцефалограмму, чтобы понять, насколько поражен его мозг. "Завтра этот прибор покажет, насколько его мозг рабочий и есть ли смысл его перевозить в Бангкок", - пояснила она. По ее словам, медики предложили в случае повторной клинической смерти откачивать рэпера или же отключать от аппарата поддержания жизнедеятельности. "Мы топим до последнего", - заключила она. Павел Ивлев - российский рэпер и музыкальный продюсер, он является одним из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250331/tekhnik-2008390571.html

https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009367275.html

пхукет (остров)

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пхукет (остров), бангкок, павел ивлев, в мире