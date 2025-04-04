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Паше Технику стало хуже, сообщила бывшая жена артиста - РИА Новости, 04.04.2025
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16:02 04.04.2025 (обновлено: 22:24 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009367275.html
Паше Технику стало хуже, сообщила бывшая жена артиста
Паше Технику стало хуже, сообщила бывшая жена артиста - РИА Новости, 04.04.2025
Паше Технику стало хуже, сообщила бывшая жена артиста
Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) на данный момент не транспортабелен, ему стало хуже, врачи пытаются остановить кровотечение, сообщила бывшая жена артиста Ева... РИА Новости, 04.04.2025
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павел ивлев
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) на данный момент не транспортабелен, ему стало хуже, врачи пытаются остановить кровотечение, сообщила бывшая жена артиста Ева Карицкая в видео в официальном Telegram-канале рэпера. Рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением в конце марта, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу — что решается сложный вопрос о транспортировке на вертолете в Бангкок. После сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть. &quot;Ситуация такая: у Паши началось кровоизлияние. Ухудшились показатели. Он вообще сейчас не транспортабелен никак. Была чуть ли не клиническая смерть, но врачи борются, они пытаются остановить это кровотечение&quot;, — сказала она на видео.Павел Ивлев — российский рэпер и музыкальный продюсер, он является одним из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250404/tekhnik-2009281492.html
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пхукет (остров), бангкок, павел ивлев, в мире
Пхукет (остров), Бангкок, Павел Ивлев, В мире
Паше Технику стало хуже, сообщила бывшая жена артиста

Бывшая жена Паши Техника Карицкая: врачи пытаются остановить кровотечение

© Фото : Московские суды общей юрисдикцииРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : Московские суды общей юрисдикции
Рэпер Паша Техник. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) на данный момент не транспортабелен, ему стало хуже, врачи пытаются остановить кровотечение, сообщила бывшая жена артиста Ева Карицкая в видео в официальном Telegram-канале рэпера.
Рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением в конце марта, он находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. В четверг в его Telegram-канале появилось сообщение о том, что менеджер рэпера привез для него 20 килограммов лекарств, в пятницу — что решается сложный вопрос о транспортировке на вертолете в Бангкок. После сообщалось, что Техник пережил клиническую смерть.
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«

"Ситуация такая: у Паши началось кровоизлияние. Ухудшились показатели. Он вообще сейчас не транспортабелен никак. Была чуть ли не клиническая смерть, но врачи борются, они пытаются остановить это кровотечение", — сказала она на видео.

Павел Ивлев — российский рэпер и музыкальный продюсер, он является одним из основателей группы Kunteynir.
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Пхукет (остров)БангкокПавел ИвлевВ мире
 
 
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